قیمت برنج و گندم در بازار جهانی

جوان آنلاین: امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه در بازار کالا‌های اساسی برنج با ۰.۵۲ درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با نرخ ۱۱.۶۱ دلار داد و ستد شد که این میزان گویای افزایش آن به میزان ۰.۵۲ دلار در بازار جهانی است.

به گزارش مهر، همچنین در معاملات روز جاری، برنج سقف قیمت ۱۱.۶۱ دلار و کف قیمت ۱۱.۵۵ دلار را ثبت کرده است. گفتنی است، قیمت برنج نسبت به یک ماه گذشته ۹.۲۹ درصد کاهش یافته است.

در ادامه، گندم بدون تغییر نسبت به روز قبل، با مبلغ ۵۱۵ دلار معامله شد. بالاترین ارزش گندم در روز جاری معادل ۵۲۲.۲۵ دلار و کمترین نرخ آن برابر ۵۱۴.۷۵ ثبت شد.

گفتنی است، در معاملات روز جاری، قیمت جو با ۸.۹۳ درصد کاهش نسبت به روز قبل، به مبلغ ۲۹۳.۵ دلار معامله شد. علاوه بر آن، جو در روز جاری، بالاترین قیمت را در ۳۱۹.۷ دلار و کمترین قیمت را به میزان ۲۹۳.۵ دلار تجربه نمود.

از سوی دیگر، ذرت بدون افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، با رقم ۴۱۷ دلار مورد معامله قرار گرفت. همچنین، بیشترین قیمت ثبت شده برای ذرت در روز جاری معادل ۴۱۹.۹ دلار و کمترین قیمت آن برابر ۴۱۶.۷۵ دلار بوده است.

در ادامه می‌توانید قیمت انواع فرآورده‌های کشاورزی و زراعی را در بازار‌های جهان مشاهده کنید.

قیمت گندم

قیمت لحظه‌ای: ۱۶۵.۹۵ پوند

بیشترین: ۱۶۵.۹۵ پوند

کمترین: ۱۶۵.۹۵ پوند

تغییر روزانه: ۰.۱ پوند

قیمت کنجاله سویا

قیمت لحظه‌ای: ۲۸۵.۸ دلار

بیشترین: ۲۸۵.۸ دلار

کمترین: ۲۸۵.۷ دلار

تغییر روزانه: ۲.۹ دلار

قیمت روغن سویا

قیمت لحظه‌ای: ۵۱.۰۱ دلار

بیشترین: ۵۱.۰۱ دلار

کمترین: ۵۰.۹۸ دلار

تغییر روزانه: ۰.۵۹ دلار

قیمت سویا

قیمت لحظه‌ای: ۱،۰۲۵.۲۵ دلار

بیشترین: ۱،۰۲۵.۲۵ دلار

کمترین: ۱،۰۲۵ دلار

تغییر روزانه: ۵.۵ دلار