کیفرخواست پرونده قتل شرور غرب تهران صادر شد

کیفرخواست مرد جوانی که با پابند الکترونیک خارج از زندان به سر می‌برد و در غرب تهران یک شرور را به قتل رسانده بود، صادر شد.

جوان آنلاین: بامداد روز شنبه شانزدهم تیر ماه، درگیری مرگبار چند مرد جوان در در یک کافه‌باغچه در محله کن تهران از سوی مردم به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، گزارش داده شد.

به گزارش تسنیم، به دنبال اعلام این خبر، تیم جنایی راهی محل حادثه شدند و جسد مرد جوانی را مشاهده کردند که بر اثر ۲ ضربه چاقو به قتل رسیده بود، بررسی‌های اولیه هم نشان می‌داد مقتول که از اراذل و اوباش غرب تهران بوده در جریان یک نزاع با مرد سابقه‌داری قربانی جنایت شده است.

تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت، درگیری بین مقتول و قاتل که هر دو از مشتریان کافه بودند، به‌خاطر "چشم در چشم شدن" و "فحاشی" آغاز شده است؛ قاتل که دارای سابقه کیفری بوده و از پابند الکترونیکی نیز استفاده می‌کرده، با چاقو به جان مقتول افتاده و پس از دو ضربه مهلک به گردن وی، از صحنه جنایت متواری شده است.

دستگیری مرد جنایتکار

تیم تحقیق در نخستین گام با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم و اقدامات اطلاعاتی گسترده دریافتند که متهم پس از ارتکاب جرم، مخفیانه راهی خوی شده است و قصد دارد کشور را به‌صورت غیرقانونی به‌مقصد ترکیه ترک کند.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پس از دریافت این اطلاعات، بی‌درنگ راهی شهر خوی شدند و پس از تعقیب و مراقبت‌های نامحسوس، مرد جنایتکار را در یک عملیات ضربتی بازداشت کردند.

صدور کیفرخواست

با اتمام جلسات بازپرسی از متهم این پرونده، بازسازی صحنه جرم و تحقیقات تکمیلی، قاضی اختیاری از شعبه اول دادسرای جنایی، صدور قرار جلب به دادرسی را صادر کرد و کیفرخواست متهم مرد به‌اتهام مباشرت در قتل عمدی از سوی دادسرای ناحیه ۲۷ (جرائم جنایی، ویژه قتل) صادر شد.

بدین ترتیب، متهم پرونده به‌زودی در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه خواهد شد و از خود دفاع خواهند کرد.

گفت‌و‌گو با متهم

چه سابقه‌ای داری؟

چند ماه قبل به‌خاطر سرقت دستگیر و با پا‌بند الکترونیکی آزاد شدم.

مقتول را می‌شناختی؟

نام مقتول را شنیده بودم، اما ارتباطی با او نداشتم.

درگیری از کجا آغاز شد؟

در خیابان بودم که ناگهان مقتول و دوستش با موتورسیکلت خود از کنارم رد شدند و فحاشی کردند.

بعد چه شد؟

آنها را تا محله کن تعقیب کردم و متوجه شدم که آنها وارد کافه باغچه موردنظر شدند.

چگونه مرتکب جنایت شدی؟

خیلی زود به قصد درگیری وارد کافه باغچه شدم و با چاقویی که همراهم بودم مرد جوان را به قتل رساندم.

پس از ارتکاب قتل چه کردی؟

با یکی از اقوام نزدیکم به صورت مخفیانه راهی خوی شدیم و تصمیم گرفتیم تا شبانه به ترکیه برویم، اما در یک قدمی فرار توسط پلیس دستگیر شدم.