کد خبر: 1316456
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۰
جامعه » حوادث | انتظامی

۵۵ هزار گواهینامه رانندگی در شهریورماه توقیف شد

۵۵ هزار گواهینامه رانندگی در شهریورماه توقیف شد سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت سفر‌های تابستانی در کشور گفت: یکی از طرح‌های مهم ما در طول سال، طرح تابستانی است که به دلیل حجم بالای سفر‌ها و مناسبت‌های مختلف در این فصل اجرا می‌شود، به‌ویژه شهریورماه که همیشه ماهی ویژه و پرتردد است

جوان آنلاین: رئیس پلیس راهور فراجا از توقیف سیستمی بیش از ۵۵ هزار گواهینامه رانندگی به دلیل تخلفات حادثه‌ساز و ثبت ۱۶۶ میلیون تردد در طرح تابستانی امسال خبر داد.  
سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت سفر‌های تابستانی در کشور گفت: یکی از طرح‌های مهم ما در طول سال، طرح تابستانی است که به دلیل حجم بالای سفر‌ها و مناسبت‌های مختلف در این فصل اجرا می‌شود، به‌ویژه شهریورماه که همیشه ماهی ویژه و پرتردد است. امسال نیز با توجه به تقارن با ماه ربیع و پایان محرم، حجم سفر‌ها افزایش چشمگیری داشته است.  
وی افزود: از ابتدای تیرماه تاکنون، بیش از ۱۶۶میلیون سفر و تردد در سطح کشور به ثبت رسیده است. متأسفانه در همین مدت حدود ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از هموطنانمان بر اثر تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده‌اند. با این حال براساس آمار‌های سر صحنه پلیس، شاهد کاهش حدود ۷درصدی در تعداد جان‌باختگان بودیم. البته این آمار نهایی نیست و باید منتظر تأیید پزشکی قانونی بمانیم. رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به شرایط خاص شهریورماه خاطرنشان کرد: یکی از مأموریت‌های ویژه پلیس در این ایام، برخورد قاطع با تخلفات حادثه‌ساز است. طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر راننده‌ای همزمان مرتکب دو تخلف حادثه‌ساز شود، ضمن اعمال جریمه و نمره منفی، خودرویش به مدت ۷۲ ساعت به پارکینگ منتقل می‌شود. اما از ابتدای شهریورماه امسال، طرحی ویژه را آغاز کرده‌ایم که بر اساس آن، حتی ارتکاب یک تخلف حادثه‌ساز نیز منجر به توقیف سیستمی گواهینامه به مدت سه ماه می‌شود. سردار حسینی اعلام کرد: از اول شهریورماه تاکنون، بیش از ۵۵ هزار گواهینامه به صورت سیستمی به دلیل تخلفات حادثه‌ساز توقیف شده است. وی با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین رانندگی خطاب به مردم گفت: اکنون که به روز‌های پایانی تابستان رسیده‌ایم و شرایط جوی رو به خنکی می‌رود، بسیاری از خانواده‌ها از این فرصت برای سفر‌های برون‌شهری استفاده می‌کنند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: حوادث ، گواهینامه ، پلیس راهور
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

مقابل شقی‌ترین دشمنان ایستاد

فرماندهی که در مراسم اهل‌بیت خادمی می‌کرد

از دروازه‌بانی راه‌آهن تا دفاع از وطن 

آموزش و پرورش قربانی هیجان 

آژیر قرمز در کاخ سفید 

ابوعبیده زنده باشد شمشیر بُرنده و شهید شود چراغ هدایت امت است

مزدوری برای موساد با پرچم سلفی‌گری و تجزیه‌طلبی 

میدان ایران

غوره‌های مویز نشده 

سخت‌گیری و انضباط بهانه‌های جدید حدادی 

به جرم دفاع از مردم غزه زن، زندگی، سلول انفرادی

اقتصاد اروپا در لبه تیغ مکانیسم ماشه

رژه قدرت شرق مقابل غرب در پکن

توافقات راهبردی و حیاتی با شرق

شکل‌گیری انتظارات جدید در بازار ارز و سرمایه

کوری اطلاعاتی صهیونیست‌ها در یمن

بدون شرح

ایران پرچمدار ظهور

نظام آموزشی غرب مقاومت را سانسور می‌کند ما درگیر درصد کنکوریم!

مکانیسم ماشه؛ ابزار بازگشت اروپا به صحنه‌ی بین‌الملل

کشف استعداد‌های جوان در جشنواره کمدی ممکن می‌شود

توافق ۲۵ ساله ایران و چین در فاز اجرای پیشرفته 

غرب باوران مشغول کارند

سناریو‌های احتمالی بعد از مصوبه خلع سلاح حزب‌الله 

وصیتنامه‌ای که طناب دار را گشود

«اصلاحات» ماشه را زودتر می‌چکاند

سهم آموزش رایگان از رتبه‌های برتر کنکور صفر درصد!

تاکید رهبر انقلاب بر عملیاتی نمودن توافق راهبردی ایران و چین

نشست خبری نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران

وامی به وسعت محبت 

حماسه پادگان امام‌علی (ع) را سجاد و همرزمانش رقم زدند

رهبر انصارالله یمن: دشمن صهیونیستی با همکاری آمریکا مرتکب جنایت قرن شد

چشم انتظار ملاقات ازبکستان در فینال

آپارتاید علمی با جذب، مهاجرت و ترور!

حرکت‌های جهادی، پلی به سوی تحول فردی، اجتماعی و ساخت رهبران آینده است

مسیر هموار و تشویقی افزایش نجومی تعرفه‌های پزشکی در دولت!

علاج مکانیسم ماشه مدیریت «انتظارات» است

پزشکیان: مشکل کمبود منابع نداریم، مشکل از مصرف بی‌رویه است

آب رفتن ذخایر استراتژیک دارو از ۶ ماه به یک ماه!  

تروئیکای شرق، اروپا را پای مذاکره آورد

حمایت قاطع از ایران در بزرگ‌ترین صف بندی علیه غرب

سپاهی برای حراست

اثر مکانیسم ماشه بر اقتصاد روانی است یا واقعی؟!

علاج کسری بودجه با بودجه‌ریزی عملیاتی

نسخه چینی همراهی با ایران!

والدگری دیجیتال نداریم

نخست‌وزیری امریکاپسند در گرداب خشم ملت ایران

ارتش اسرائیل: طرحی برای غزه پس از جنگ نداریم

ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های بدون آزمون سال ۱۴۰۴ از ۱۱ شهریور آغاز می‌شود

تیم والیبال جوانان ایران قهرمان جهان شد/ ربودن «طلا» از چنگ ایتالیا

پیشنهاد سردبیر
بحران رهاشدگی مصرف با حذف مردم از مدیریت آب
معیشت مردم در دستور ویژه دولت و مجلس
وعده معیشتی پاستور- بهارستان
وعده انضباط مالی در ورزش، از رؤیا تا واقعیت
تقلای ماندن در باشگاه قدرتمندان
رمزگشایی از ترس مزمن ترامپ 
بازداشت سارقی که می‌خواست خواننده شود
من برای شهادت می‌روم
«حمایت هدفمند»، طرح جدید معیشتی یا رمز جراحی یارانه‌ای؟  
کمپین نفوذ بی‌سابقه اسرائیل در امریکا
گفت‌وگو با پدر و همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شهادت در راه‌وطن را ازخادمی امام‌رضا (ع) گرفت
اینجا عالم دیگری است و مستقیم به ملکوت راه دارد!  
تخلفات ایمیدرو افشا شد
«استعدادیابی دانش‌آموزان» پلی میان کلاس درس و آینده شغلی آنهاست
آب رفتن ذخایر استراتژیک دارو از ۶ ماه به یک ماه!  
آخرین اخبار