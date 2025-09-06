تقابلی با سازمان سینمایی و وزارت ارشاد در معرفی فیلم به اسکار نداریم

جوان آنلاین: اسعدیان در اولین نشست خبری‌اش درباره موضوعاتی، چون حواشی مربوط به آکادمی معرفی فیلم به اسکار، بیمه هنرمندان، مراسم روز ملی سینما و مواردی دیگر صحبت کرد.

به گزارش «جوان»، همایون اسعدیان، مدیرعامل خانه سینما در ابتدا در رابطه با آکادمی معرفی فیلم به اسکار توضیح داد و گفت: این نگاه در شخص آقای وزیر وجود دارد که مسائل مربوط به صنوف را به خود صنوف واگذار کند. ما ۹ نفر را به آکادمی معرفی کردیم، اما بعد‌ها متوجه می‌شوند که با سه نفر از این دوستان تماس گرفته نشده است و دوستان ما این حرکت را خلف وعده حساب کردند و در جلساتی با وزارت ارشاد تصمیم گرفتیم اعلام کنیم که برگزار‌کننده آکادمی آشکارا بنیاد فارابی است، نه خانه سینما.

اسعدیان بیان کرد: دیشب با پنج نفر از این دوستان تماس گرفتیم و آنها قصد داشتند به احترام خانه سینما همگی استعفا کنند، اما ما خواهش کردیم با توجه به تبعات این موضوع حتماً در جلسه بنیاد فارابی شرکت کنند. سعی می‌کنیم این اتفاق را به شکل یک مشکل درونی نگاه کنیم، زیرا می‌تواند تبعات گسترده‌ای داشته باشد. طی مناسبات سیاسی که ما در جهان داریم، خیلی‌ها بدشان نمی‌آید که سهمیه ایران برای معرفی به آکادمی اسکار حذف شود، همانطور که سهمیه روسیه را حذف کردند. برای حفظ سهمیه و احترام به دوستانی که فیلمشان در سال گذشته اکران شده است، آکادمی باید برگزار شود و فیلمی را به اسکار ارائه کنیم. به امید خدا شاید سال آینده این درگاه را به خانه سینما و صنوف انتقال دهیم. اسعدیان تأکید کرد: ما ذره‌ای از بیانیه‌ای که منتشر کردیم، پشیمان نیستیم. لیستی که برای کمیته اسکار ارسال شده تأیید شده است و نمی‌توان اکنون از این کمیته استعفا داد. ما به هیچ عنوان در تقابل با سازمان سینمایی و وزارت ارشاد قرار نداریم. خانه سینما ۹ نفر را به آکادمی اسکار معرفی کرد، اما سه نفری که از طرف سازمان سینمایی در آکادمی قرار گرفتند نیز از نظر خانه سینما قابل احترام هستند. در کل کمیته اسکار برای من قابل احترام است. وی در بخش دیگر صحبت‌هایش با اشاره به مشکل اساسی بیمه هنرمندان گفت: من دو هفته پیش حکم بازنشستگی‌ام را از تأمین اجتماعی دریافت کردم و بیمه پایه من ۷ میلیون تومان است. اعضای خانه سینما با حقوق ۷ میلیون تومانی زندگی خود را سر می‌کنند و متأسفانه هنرمندان در وزارت کار دارای کد شغلی نیستند. تا وقتی نتوانیم کد شغلی دریافت کنیم هرسال مشکل مالیاتی و بیمه داریم. ما این مسئله را در شورای سینما مطرح کردیم و دولت باید لایحه‌ای به مجلس ببرد و برای هنرمندان کد شغلی تعریف شود تا ما دارای هویت شغلی باشیم. مدیرعامل خانه سینما درباره مراسم روز ملی سینما تصریح کرد: دوستان در هیئت مدیره مصوب کردند که پس از حدود هفت سال امسال جشن خانه سینما را برگزار کنیم. حتی مصطفی کیایی نیز به عنوان دبیر جشن انتخاب شده بود، اما جنگ ۱۲ روزه همه چیز را به‌هم ریخت. در شرایط کنونی شاید واژه جشن نوعی توهین به مردم باشد، اما ما تصمیم گرفتیم روز سینما را برای تجلیل از سینما برگزار کنیم. مراسم روز جمعه ۲۱ شهریور در روز سینما را به عنوان یک گرامیداشت برگزار می‌کنیم. اسعدیان در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌هایش برای خانه سینما گفت: خیلی فکر‌ها در سر داریم و اینگونه نیست که کسی نخواهد کاری انجام دهد. بودجه خانه سینما در سال گذشته ۱۸ میلیارد تومان بوده که متمم ۳ میلیاردی هم به آن اضافه شده، اما صرفاً ۱۴ میلیارد از این بودجه دریافت شده است، در حالی که هزینه‌های جاری خانه سینما در سال حدود ۱۰ میلیارد تومان است. با این محدودیت تلاش داریم خانه را پیش ببریم. با وعده‌ای که از سازمان برنامه و بودجه دریافت کرده‌ایم، قرار است برنامه روز ملی سینما را هم با بودجه جداگانه برگزار کنیم، نه از بودجه کلی خانه سینما.

وی با اشاره به اینکه اعضا نیز باید برای صنف کاری انجام دهند، تصریح کرد: خانه سینما خلاف تمام سیستم‌های سندیکایی جهان تشکیل شده است، زیرا در همه جای جهان صنوف کنار هم قرار می‌گیرند و یک خانه تشکیل می‌دهند، اما در ایران این روند وارونه بوده است.