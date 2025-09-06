تحلیل گزارش امنیتی قرارگاه مرکزی خاتم (ص) از منطقه 

روز گذشته براد کوپر، فرمانده گروهک تروریستی سنتکام در سفری به مناطق اشغالی با ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی دیدار و گفت‌و‌گو کرده است.

از محتوای این جلسه خبر روشنی بیرون نیامده است، اما توالی برخی حوادث نشان می‌دهد که سفر رئیس سنتکام به مناطق اشغالی پس از دیدارش از اقلیم کردستان معنا و مفهوم خاصی دارد.

کوپر از جمله فرماندهان نیمه پنهان ارتش امریکا بوده است که به‌تازگی از سایه بیرون آمده و رسانه‌ای شده است، البته او سابقه دوستی چندین ساله با فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی داشته و هر دو روی زمینه استفاده از هوش مصنوعی شهره هستند. کوپر مؤسس گروه ویژه ۵۹ (Task Force) نیز بوده است، یگانی که قرار بود روی استفاده از AI در عملیات‌های دریایی فعال شود. اولین آزمایش‌های مرتبط یا این یگان در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ صورت گرفته است. در آن زمان ناوگان تروریستی و دریایی پنجم امریکا اعلام کرد که با حدود ۸۰ شناور، پهپاد و زیردریایی این رزمایش را انجام داده است. یک هفته پس‌ازاین رزمایش اسحاق هرتزوگ در سفری به منامه و بازدید از ناوگان پنجم امریکا خواهان تشکیل ناتوی خلیج‌فارس شد.

به نظر می‌رسد که سفر کوپر به مناطق اشغالی باهدف احیای دوباره طرح‌های دریایی ارتش تروریستی امریکا با صهیونیست‌ها در حوزه هوش مصنوعی، به‌ویژه در مقابله با یمن صورت گرفته باشد. البته این افزایش کمیت باعث شده تا یمن نیز به‌سرعت خود را کیفی کند.

هماهنگ شدن بیشتر سنتکام با صهیونیست‌ها به معنای بالا رفتن میزان اطلاعات نظامی در منطقه نخواهد بود. تا پیش‌ازاین عملیات‌های صورت گرفته علیه یمن فاقد دستاورد راهبردی بوده است، به این معنا که نه توانست مانع عملیات‌ها علیه رژیم صهیونیستی شود و نه توانست ماشین جنگی انصار الله را متوقف کند و نیز نتوانست نخبگان نظامی مؤثر را حذف کند.

تا به امروز سطح موفقیت عملیات‌های یمنی به‌گونه‌ای بوده که مشاوران امنیتی ترامپ برای آن پاسخی پیدا نکرده‌اند و موشک‌ها علاوه بر ضربه باعث ایجاد شکاف سیاسی در تل‌آویو و واشینگتن نیز شده است. برای همین سنتکام به این جمع‌بندی رسیده است که برای کاهش این تنش باید راه‌حلی پیدا کند تا مناطق اشغالی را از زیر ضرب یگان‌های موشکی یمن خلاص گرداند.

در این وضعیت که تحولات به‌روزرسانی شده و به فناوری‌های بیشتر مجهز شده است، برخی تحولات نظامی در تهران نیز جالب‌توجه است، از جمله تفسیر چند جمله در پیام فرمانده جدید قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) که اشاره به ادراکی بودن رفتار‌های دشمن در آینده داشته است. واقعیت آن است که سنتکام به‌خوبی می‌داند که رسیدن به دستاورد راهبردی در برابر مقاومت امری محال است، از این به‌روزرسانی خود را تنها جهت‌دهی تکنولوژیک و روانی داده تا به‌صورت مقطعی با تحولات موجود برخورد کند. البته این مزیت‌های نسبی نیز با کنش‌های گرم پاسخ گرفته است. ازجمله درست در همان زمانی که گروهک سنتکام خواب ناتوی محلی را در خلیج‌فارس می‌دید، نیروی دریایی سپاه در عرض سه ماه دومرتبه شناور بدون سرنشین امریکایی‌ها را توقیف کرد.

در آن زمان این پروژه ضد ایرانی با اقدامات درخشان و بموقع نیروی مسلح و استفاده از اصل «مدیریت تغییر تعادل» باعث سرکوب خیزش دشمن شد. این شکل از پاسخگویی درخشان همچنان درصحنه منطقه باقی است.