مستند «بچه سوم» برنده جایزه بهترین مستند کوتاه از جشنواره سایدوالک آمریکا شد

جوان آنلاین: مستند کوتاه «بچه سوم» به کارگردانی و تهیهکنندگی سرنا امینی توانست جایزه بهترین مستند کوتاه را از بیستوهفتمین دوره جشنواره بینالمللی سایدوالک (Sidewalk Film Festival) در آمریکا دریافت کند.
این جشنواره که از سال ۱۹۹۹ تاکنون برگزار میشود، توسط رسانههایی، چون MovieMaker Magazine بهعنوان یکی از «۲۵ جشنواره برتر جهان» و توسط TIME Magazine بهعنوان یکی از «۱۰ جشنواره برتر برای همه» معرفی شده است.
اعضای هیئت داوران جشنواره در یادداشتی ویژه، از این مستند تمجید کردند. جوی تریبل در یادداشت خود نوشت: «من از این مستند به شدت لذت بردم و بیصبرانه میخواهم آن را با دیگران به اشتراک بگذارم.» همچنین اندرو ویلیامز نیز تأکید کرد: «این یک فیلم فوقالعاده بود و تبریک به شما.»
مستند کوتاه «بچه سوم» پیشتر در هجدهمین دوره جشنواره سینماحقیقت حضور یافته و در دو بخش بهترین کارگردانی و بهترین تدوین نامزد دریافت جایزه شده بود.
این اثر در حال حاضر همزمان در جشنوارههای بینالمللی مختلفی از جمله جشنواره زنان آیچی ژاپن (سیاُمین دوره)، یوتوپیا آمریکا (بیستویکمین دوره)، بلک بیر آمریکا (بیستوششمین دوره) و زنان بروکسل بلژیک (هفدهمین دوره) حضور دارد.
در خلاصه داستان مستند آمده است: «مهدی فرزند شنوا، در خانوادهای کاملاً ناشنوا به دنیا آمده است. با این حال که برخی از اعضای خانواده طی اتفاقی ناشنوا شدهاند، مهدی برای همزیستی با خانوادهاش تلاش میکند.»