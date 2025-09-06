تورکنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی برای سیزدهمین و چهاردهمین شب تمدید شد و با احتساب این دو شب، در مجموع بیش از ۱۰۰هزار نفر مخاطب این کنسرت خواهند بود.

جوان آنلاین: کنسرت فضای باز علیرضا قربانی با عنوان «ایرانم» در مجموعه ورزشی آزادی برای سیزدهمین و چهاردهمین شب (۲۰ و ۲۱ شهریور ۱۴۰۴) تمدید شد.

این اجرا که از ۳ شهریور شروع شده است با چهارمین تمدید به سیزدهمین و چهاردهمین شب خود رسیده و همچنان با ظرفیت ۷۵۰۰ نفر در هر سانس برگزار می‌شود. با احتساب ۲ شب جدید مجموعا بیش از ۱۰۰هزار نفر مخاطب «ایرانم» در تهران خواهند بود.

بلیت‌فروشی اجرا‌های پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۸ روز شنبه ۱۵ شهریور آغاز می‌شود.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت صرفا از طریق سایت ایران تیک به نشانی irantic.com و اپلیکیشن توبانک قابل دریافت از سایت tobank.ir اقدام کنند. بلیت‌های خریداری شده از شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های متفرقه معتبر نیستند و به خسارت مالی برای خریداران منجر خواهد شد.

پروژه «ایرانم» یکی از بزرگ‌ترین کنسرت‌های فضای باز سال‌های اخیر محسوب می‌شود که با همراهی ارکستر بزرگ و گروهی از نوازندگان صاحب‌نام روی صحنه می‌رود.

مجموعه این کنسرت‌ها به تهیه‌کنندگی محسن خباز توسط موسسه فرهنگی هنری شهرآفتاب و آهنگ اشتیاق و با حمایت توبانک، شعبه مجازی بانک گردشگری به اجرا درمی‌آید.