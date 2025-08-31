کد خبر: 1315551
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۵
سیاست » اخبار کلی

محکومیت شدید جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی علیه یمن

محکومیت شدید جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی علیه یمن وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام رژیم منحوس صهیونیستی علیه یمن که منجر به شهادت احمد غالب ناصرالرهوی، نخست‌وزیر دولت تغییر و سازندگی یمن و چند تن از وزرای همراه وی شد را محکوم کرد.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام تجاوزکارانه و تروریستی رژیم منحوس صهیونیستی علیه یمن که منجر به شهادت احمد غالب ناصر الرهوی، نخست‌وزیر دولت تغییر و سازندگی یمن و چند تن از وزرای همراه ایشان گردید را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرده و بر ضرورت تحرک جدی جامعه جهانی و کشورهای اسلامی برای مهار یاغی‌گری این رژیم تاکید می‌نماید.

جنایت ددمنشانه رژیم صهیونیستی در تجاوز نظامی به زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی یمن و ترور مسئولان عالی‌رتبه و شهروندان بی‌گناه یمنی، نه تنها مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است بلکه انتقام‌گیری شرورانه این رژیم از ملتی است که مصمم به ایفای مسئولیت اخلاقی و انسانی خود در حمایت از مردم مظلوم فلسطین بوده و در این راه از هیچ فداکاری دریغ نکرده است.

این حملات تروریستی و شهادت خدمتگزاران مردم در دولت یمن در عزم و اراده این ملت آزاده و شجاع برای دفاع از عزت خود و حمایت از مردم مظلوم فلسطین خللی وارد نمی‌کند و تنها موجب نفرت و خشم فزاینده افکار عمومی به ویژه در جهان اسلام علیه رژیم صهیونیستی و حامیان آن خصوصاً آمریکا می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران با تبریک و تسلیت شهادت نخست‌وزیر و دیگر مقام‌های عالی‌رتبه یمنی و همه شهروندان یمنی که در جریان تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند، مسئولیت سازمان ملل متحد و کلیه دولت‌های عضو آن برای اقدام عاجل جهت توقف جنگ‌افروزی رژیم اشغالگر و پاسخگو کردن سرکردگان جنایتکار این رژیم را خاطرنشان می‌کند و نسبت به تهدیدهای فزاینده ناشی از توسعه‌طلبی و تروریسم سازمان‌یافته رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت بین‌المللی هشدار می‌دهد.

بدون تردید ادامه بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل در قبال تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورهای منطقه و نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل به‌ویژه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، موجب فرسایش بیش از پیش هنجارهای قانونی و بنیان‌های اخلاقی جامعه جهانی شده و صلح و امنیت منطقه و جهان را در معرض خطری بی‌سابقه قرار می‌دهد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مسئولیت قانونی و اخلاقی همه دولت‌ها برای اقدام عاجل جهت توقف نسل‌کشی در غزه و جلوگیری از کشتار فلسطینیان بر اثر حملات مستمر نظامی و نیز گرسنگی و تشنگی تحمیل‌شده بر مردم مظلوم غزه، بر ضرورت محاکمه و مجازات سران سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی به‌خاطر ارتکاب جنایات شنیع تاکید می‌کند.

