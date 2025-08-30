کد خبر: 1315519
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۰
سیاست » اخبار کلی
حسین عبداللهی‌فر

جای خالی گفتمان مهدوی در رویکرد‌ها و برنامه‌ها

فردا دهم شهریور مصادف با هشتم ربیع الاول سالروز شهادت امام عسکری (ع) و آغاز هزار و صد و هشتاد و هفتمین سال امامت حضرت ولی عصر (عج) می‌باشد. مسلمین به ویژه شیعیان در این مدت طولانی، سال‌ها انتظار کشیده و بسیار دعا کرده‌اند و البته یکی از اقدامات بزرگ‌شان برپایی حکومت اسلامی ظرف ۴۵ سال گذشته می‌باشد. 
لکن تاسف بار است که در هیچ یک از کشور‌های اسلامی تاکنون نه تنها نقشه راه عملی و برنامه ریزی مدونی در راستای سازماندهی و ساختارسازی جهت تسهیل در امر حکمرانی مهدوی و مقدمه‌سازی برای ظهور آن حضرت (ع) تدوین و عملیاتی نشده است بلکه رویکرد جدی نسبت به مسائل آخرالزمانی و موعودگرایی نه در بخش خصوصی، اندیشکده‌ها و دانش بنیان‌ها و نه در دستگاه‌های دولتی به ویژه دانشگاه‌ها و مؤسسات مطالعاتی و پژوهشی جهت تولید گفتمان و ادبیات انتظار و مهدویت مشاهده نمی‌شود. 
آنچه در حال حاضر جامعه شیعی شاهد آن می‌باشد برپایی مجالس جشن و سرور به مناسبت ولادت آن حضرت و مراسمات توسلی که در گوشه و کنار و مساجد مشخصی مانند جمکران هستیم که البته در جای خود قابل تحسین و ستایش است. لکن اقدامات نظری و عملی در این زمینه باید متناسب با تلاش ها، برنامه و اقدامات دشمنان مهدویت و معاندان اسلام و ادیان آسمانی باشد. 
 این درحالی است که در جبهه کفر و شرک، عبری و عربی، غرب سیاسی و جغرافیایی، راهبرد‌ها و تاکتیک‌های زیادی در قالب‌های آکادمیک، ایدئولوژیک، فرهنگی، احتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی طراحی و اجرا شده است که از جمله اقدامات آشکار آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تنزل ادیان الهی در حد ایدئولوژی‌های سیاسی صهیونیزم یهودی و مسیحیت صهیونی. استفاده از ظرفیت مراکز پرقدرت مالی، سیاسی و تبلیغاتی نظیر مؤسسه فورد، کارنگی. تعریف مأموریت الهی تحت عناوین موعودگرایی و آخرالزمانی. سازماندهی شبکه گسترده و پرنفوذ اوانجلیست‌ها با حضور بیش از مبلغ مسیحی. ساختارسازی سلسله مراتبی شبکه پرقدرت مدیریتی با استفاده از ظرفیت بیلدل برگ ها، اینومینیاتی و فراماسونری. تلاش برای ورود به شبکه‌های قدرت با به قدرت رساندن روسای جمهوری نظیر کارتر، ریگان، بوش پدر و پسر و اکنون ترامپ. تدوین الهیات آخرالزمانی صهیونی جهت توجیه جنایات بی‌سابقه، کودک کشی و نسل کشی از جمله منجی سازی (ماشیه)، معرفی تاسیس دولت یهودی صهیونی به عنوان نشانه ظهور ماشیه، بازگشت یهود به فلسطین، لزوم ساخت معبد سلیمان، تولید گوساله سرخ موی سامری، توسعه سرزمینی نیل تا فرات، نابودی پنج ششم مردم جهان، نسل کشی و کودک کشی، راه اندازی جنگ‌های بزرگ به ویژه جنگ هسته‌ای آرماگدونی. تشکیل شبکه بزرگ و جهانی تبلیغاتی با راه اندازی صد‌ها ایستگاه رادیویی و کانال تلویزیونی. راه اندازی ده‌ها کالج و دانشگاه با حضور مبلغان اوانجلیست. اختصاص بودجه‌های کلان که همه ساله ۲۰ تا ۲۵ از بودجه مؤسسات دینی به آن اضافه می‌شود. با تعریف الهیات صهیونی که از طریق دستکاری مبانی دینی یهودیان صورت گرفته، کلیه جنایات ضدبشری رژیم صهیونی و حمایت غربی‌ها با رنگ و بوی موعودگرایی و در راستای مقدمه‌سازی برای ظهور منجی صورت می‌گیرد. چنانچه کارتر در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۶ میلادی به کنیسه اسرائیل رفت و می‌گوید: «ما میراث تورات را با هم میان همدیگر تقسیم می‌کنیم، میراث تورات ما یهودیان صهیونیست و مسیحیان صهیونیست هستیم.» 
ریگان هم هنگام رسیدن به قدرت به صراحت اعلام می‌دارد: «ما می‌بایست همان نسلی باشیم که آرماگدون را می‌بیند و من آرزو می‌کنم که اولین شخصی باشم که شاسی جنگ اتمی آرماگدون را فشار می‌دهم.» 
«فال ول» و «لیدسی» دو تن از مبلغین اوانجلیست مدعی می‌شوند: «خداوند از ما می‌خواهد وارد جنگ خطرناکی شویم. مأموریت آسمانی تعریف کرده است. این جنگ حدومرزی برای تاریخ بشر قرار نمی‌دهد و اکنون که حدود ۱۲ دولت جهان، سلاح هسته‌ای دارند، می‌توانیم بر سراسر جهان غالب شویم.»
 نتانیاهوی جنایتکار هم بار‌ها خود را مأموری از جانب خدا معرفی کرده و در پاسخ به یک خاخام یهودی که می‌گوید این ماشیه هنوز نیامده است و هنوز ظهور نکرده است، می‌گوید: «ما در حال تلاش در این باره هستیم. خاخام می‌گوید آقای نتانیاهو! حتماً تلاش‌های شما کافی نبوده است که ظهور نکرده است. پس باید هر لحظه در این باره تسریع کنید تا مبادا ظهور ماشیه عقب بیفتد.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مهدوی ، اسلام ، شیعه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

توسعه فردی و مهارت‌افزایی کلید‌های موفقیت در کار هستند

اهانت به فردوسی ادامه یک روند نگران‌کننده!

نسل Z اروپا آبجوفروشی‌ها را ورشکسته کرد

قیمت سکه، طلا، طلای دست دوم و نقره امروز یکشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۴

روایت رهبر انقلاب از ماجرای نشست دشمنان ملت ایران در یک پایتخت اروپایی، برای تعیین جایگزین جمهوری اسلامی!

«حجاب‌استایل‌ها» معنویت را جشنواره کرده‌اند 

حمله ناتراز به ناترازی انرژی 

فینال زودهنگام لیگ 

‏گزارش فنی نیویورک تایمز از فردو با نام «هدف پنهان در ایران»

تصاحب فراساحلی 

چتر حمایتی قانون پررنگ روی کاغذ و کم‌جان در عمل 

اخراج اتباع غیرقانونی جرائم پایتخت را کاهش داد 

صدر، مطهری و جناب آقای اژه‌ای

بازگشتی با درخشش برنز 

عقبگرد از برنامه هفتم در ارتقای جایگاه علمی 

بحران‌های امروز و راهکار‌های فردا 

انجیر ایلام چشم انتظار صنایع تبدیلی 

فتح تهران با پل برمر!

امپراتور فحاش را با مر قانون آشنا کنید

بازگشت به هشدار «طغیان» تیلرسون 

پاسخ امروز رهبر انقلاب به یک پرسش: علت اصلی دشمنی آمریکا با ملت ایران چیست؟

توصیه‌ی قطعی رهبر انقلاب: سپر پولادین اتحاد مقدس نباید خدشه‌دار شود

رهبر انقلاب: همه مراقب باشند! طراحی دشمن بعد از شکست آنها در جنگ ۱۲روزه ایجاد چند صدایی و شکستن اتحاد است

آب را ول نکنید!

رهبر انقلاب: رژیم‌صهیونی امروز منفورترین رژیم دنیا است

قانون تسهیل در چاه معاونت وزیر اقتصاد افتاد!

مردم ایران تحلیل‌ها را مچاله کردند

«خاک پای حیدر» چگونه ایرانیان را متحد کرد

کاهش جزئی بهای طلا در پی تثبیت دلار؛ افزایش قیمت در انتظار فلز زرد

باند سارقان نیسان‌آبی تا چشم‌عقابی چراغ‌دزد! + گفت‌وگو با سارقان

چهلمین روز شهادت سردار غیب پرور

قتل صاحب رستوران «آب و آتش» با شلیک گلوله 

کورسوی دیپلماسی در ژنو 

قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

نفس‌های آشکار دماوند

وزارت بهداشت برخلاف قانون ظرفیت‌ها را ۴ هزار نفرکاهش داد

عامل امریکا و صهیونیسم در اختلاف‌افکنی نباشید

تیم ملی ایران از شوک افغانستان گریخت؛ پیروزی ملی پوشان در نیمه اول

یک نیمه طوفانی در بازی استقلال و ذوب آهن اصفهان/ آبی‌ها باختند

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

روزگار سخت مادران کارمند 

سربازان امنیت را به خودرو‌های ایمن مجهز کنید

استقلال در پی ۳ امتیاز دوم

اتحاد مقدس حول ایستاده‌گی مقابل دشمن

۸ تروریست عامل شهادت پلیس ایرانشهر به هلاکت رسیدند

«مکانیسم ماشه» تیر ندارد خودزنی نکنیم

دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن

مکانیسم تفرقه!

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی "دامن" در زابل برگزار شد

هدف از فعال‌سازی مکانیسم ماشه چیست؟

پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با خانواده یکی از فرماندهان شهید جنگ ۱۲روزه/ فرماندهی که در مراسم اهل‌بیت خادمی می‌کرد
گزارش حضور در منزل شهید پدافند هوایی ارتش/مقابل شقی‌ترین دشمنان ایستاد
جایزه نفر اول جشنواره موسیقی جوان فقط ۶ میلیون تومان!
«مکانیسم ماشه» تیر ندارد خودزنی نکنیم
فرامتن سفر پزشکیان به چین 
اقتصاد اروپا در لبه تیغ مکانیسم ماشه
زیرساخت‌های افزایش ظرفیت پزشکی را نداریم
رتبه‌های برتر کنکور اعلام شد/ رقابت با امکانات نابرابر
طوفان اختلافات بعد از یک انتقاد ساده! 
نشست خبری جشنواره ملی موسیقی جوان
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ پسرم در حالی شهید شد که چشم به راه تولد فرزندش بود
گفت‌وگو با هم‌بند مرحوم سید علی‌اکبر ابوترابی/ ابوترابی برای انسانیت مرز نمی‌شناخت
مرگ اعتماد و دیپلماسی با مکانیسم ماشه
هدف از فعال‌سازی مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم تفرقه!
آخرین اخبار