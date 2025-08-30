جوان آنلاین: ساعت ۱۴: ۷ روز شنبه ۲۱ مهرماه سال گذشته تلفن اضطراری آتشنشانی تهران به صدا درآمد. مردی پشت خط با صدایی لرزان خبر از آتشسوزی گستردهای در ضلع غربی بازار آهن شادآباد داد. با اعلام این حادثه، چند تیم از آتشنشانان بلافاصله به محل حادثه، جایی به نام بازار پارسیان اعزام شدند. وقتی آتشنشانان به محل رسیدند، انبارها و مغازههای پر از چسب، تینر، لوله پلیکا، رزین و مواد اشتعالزای دیگر یکی پس از دیگری منفجر میشدند و صحنهای هولناکی را پیشروی آتشنشانان قرار داده بودند. آتش هر لحظه گستردهتر میشد و دود غلیظ تا کیلومترها آن طرفتر هم دیده میشد، بهطوریکه لحظاتی حتی نور خورشید هم در خیابانهای اطرف محو شد و سایهای از تاریکی آنجا را فراگرفت. انفجارهای پیدرپی خبر از آتشسوزی مرگباری میداد و هر لحظه هم بر تعداد آتشنشانان برای مهار آتش افزوده میشد که در نهایت در جدالی نابرابر، آتشنشانان پس از ساعتها تلاش آتش را مهار و آن را خاموش کردند.
۴ کشته
آتشسوزی علاوه بر خسارت مالی چند هزار میلیارد تومانی، چهار کشته و هفت زخمی هم برجای گذاشت. قربانیان حادثه، داماد و پدرزن همراه کارگر مغازه و مردی ۴۰ ساله بودند که در میان دود و آتش جان باخته بودند و آتشنشانان پس از مهار آتش اجساد آنها را کشف کردند.
با اعلام خبر کشته شدن چهار نفر در حادثه آتشسوزی، قاضی موسی رضازاده، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی و مأموران تشخیص هویت برای بررسی وارد عمل شدند. در کنار تیم جنایی به دستور بازپرس، کارشناسان اداره کار، اداره سوانح و حوادث و کارشناس آتشنشانی در همان لحظات اولیه، بررسی حادثه را برعهده گرفتند. بررسی و گفتههای شاهدان عینی حکایت از آن داشت آتشسوزی از داخل یکی از مغازهها که در حال جوشکاری بوده، شروع شده و به سرعت به مغازهها و کارگاههای دیگر سرایت کرده است. آنطور که در بررسیها مشخص شد، افراد زیادی در محل حادثه حضور داشتند، اما با دیدن شعلههای آتش به سرعت از محل فرار میکنند و همین موضوع باعث کاهش تلفات جانی میشود.
بازداشت
در ادامه بررسیهای تیم جنایی به سرپرستی بازپرس جنایی مشخص شد آتشسوزی ناشی از جوشکاری غیراصولی در یکی از مغازهها بوده است. بررسیها نشان داد صاحب مغازه برای نصب قفسهای در مغازهاش، مرد جوشکاری را برای جوشکاری میآورد. در زمان جوشکاری برادههای جوش روی مواد اشتعالزا میریزد و آتشسوزی آغاز میشود. کارشناسان دریافتند وی موارد ایمنی را رعایت نکرده و توجهی به مواد از جمله چسب، رزین، اسپری و مواد دیگر اشتعالزا حین کار نداشته و همین موارد باعث آتشسوزی گسترده شده است. از سوی دیگر معلوم شد صاحب مغازه هم که مردی ۴۳ ساله است بدون رعایت اصول ایمنی مواد اشتعالزا را در مغازهاش نگهداری میکرده است. بدین ترتیب در نخستین گام دو مرد متهم شناخته شدند و به جرم تسبیب در قتل غیرعمد بازداشت شدند.
۱۳ کارشناس
در حالی که تحقیقات جنایی درباره این حادثه مرگبار ادامه داشت، بازپرس پرونده برای روشن شدن همه ابعاد ماجرا، دستور تشکیل هیئت کارشناسی ۱۳ نفره را صادر کرد.
بازپرس به کارشناسان دستور داد تمام جوانب حادثه را به صورت دقیق بررسی کنند تا ابعاد و میزان قصور اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شود. بدین ترتیب ۱۳ کارشناس برای بررسی حادثه تحقیقات خود را آغاز کردند تا اینکه یک روز قبل کارشناسان اعلام کردند پس از بررسیهای فنی و دقیق و برگزاری جلسات متعدد با صاحبان مغازهها و شاهدان حادثه، مقصران حادثه شناخته شدند.
اعلام نظریه کارشناسان
کارشناسان به صورت کتبی به بازپرس پرونده اعلام کردند در نتیجه تحقیقات صورت گرفته، ۱۸ شخص حقیقی و حقوقی در این حادثه مقصرند. دو فرد حقیقی، صاحب مغازه که جوشکار غیرمجاز استخدام کرد و مواد اشتعالزا را بدون رعایت اصول ایمنی نگهداری میکرد و خود جوشکار که بدون مجوز و بدون رعایت اصول ایمنی اقدام به جوشکاری کرده بود. همچنین ۱۶ فرد حقوقی از ادارات و سازمانهای مرتبط بهخاطر عدم رعایت نظامات اداری و عدم نظارت بر ساخت آن مجموعه که اصول ایمنی را رعایت نکرده و به گفته کارشناسان به هشدارهای مکرر آتشنشانی بیاعتنایی کرده بودند.
بدین ترتیب با اعلام نظریه کارشناسان، متهمان برای دفاع از خود به دادسرا احضار شدند. پس از تحقیقات و دفاعیات متهمان، کیفرخواست این پرونده صادر و نام مقصران حادثه برای محاکمه در دادگاه اعلام میشود.