\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0645\u0627\u06cc\u06a9\u0644 \u0627\u0648\u0646\u06cc\u0646\u06af\u060c \u0645\u0631\u0628\u06cc \u0622\u0644\u0645\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0639\u0636\u0648 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u06a9\u0627\u062f\u0631 \u0641\u0646\u06cc \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0622\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0642\u0635\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a\u0646 \u0628\u0647 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u062a\u0631\u06a9 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0622\u0646\u0627\u060c \u0627\u0648 \u06a9\u0647 \u0633\u0627\u0639\u0627\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u0628\u0648\u0644 \u062a\u0648\u0642\u0641 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a\u060c \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0639\u0627\u062a \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u0641\u0631\u062f\u0627 (\u06cc\u06a9\u200c\u0634\u0646\u0628\u0647) \u0648\u0627\u0631\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0634\u0648\u062f.