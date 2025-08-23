تقلای نیروی هوایی آمریکا برای یافتن راهی درجهت مقابله با مدل پهپادهای ایرانی

جوان آنلاین: نیروی هوایی آمریکا در مقابله با پهپاد‌های ایرانی ضعف دارد و به دنبال راهکاری برای خنثی‌سازی توان عملیاتی آن‌هاست. به همین منظور نیروی هوایی این کشور، در اقدامی بلندپروازانه از صنایع دفاعی خود درخواست کرده تا نمونه‌ای کاملاً مشابه مدل پهپاد تهاجمی ایرانی «شاهد-۱۳۶» را تولید کنند. این پهپاد کم‌هزینه، که ادعا می شود روسیه به‌طور گسترده از آن علیه اوکراین استفاده می‌کند، نمونه‌ای است که آمریکا مشتاق است راه‌های مقابله با آن را بیاموزد.

این درخواست تأکید می‌کند که پهپاد ساخته‌شده باید از نظر شکل، ابعاد و عملکرد کاملاً مشابه مدل ایرانی باشد، اگرچه دولت آمریکا هیچ مشخصات فنی خاصی را در اختیار ندارد. هدف نیروی هوایی آمریکا از ساخت مدل پهپاد ایرانی راهکاری برای مقابله با آن است تا توانایی دفاعی خود را در برابر تهدیدات آن در میدان نبرد امروز بهبود بخشند.

این درخواست شامل ساخت حداقل ۱۶ فروند پهپاد با امکان افزایش تا ۲۰ فروند دیگر است. هر کدام باید قابلیت حمل محموله‌ای بین ۷۰ تا ۱۰۰ پوند و پرواز به مسافت حداقل ۵۰ مایل را داشته باشند. این رقم در مقایسه با برد ۱۲۰۰ مایلی نمونه اصلی بسیار ناچیز است.

اگرچه هزینه هر فروند پهپاد شاهد-۱۳۶ بین ۲۰ تا ۵۰ هزار دلار است، هزینه موشک‌های مورد استفاده برای رهگیری آنها به میلیون‌ها دلار می‌رسد. این عدم تعادل قیمتی، استفاده از این پهپاد‌ها را برای ایران، متحدانش و اکنون روسیه—مدلی از آن را با نام «گران-۲» تولید می‌کند—جذاب کرده است.

علاوه بر این، سرعت کم و بُرد راداری کوچک این پهپادها، مقابله با آن‌ها را برای سیستم‌های دفاع هوایی سنتی دشوار کرده است. این ویژگی‌ها نه تنها نابودی آنها را مشکل‌تر می‌کند، بلکه تمرین برای مقابله با آنها را نیز بدون داشتن نمونه‌ای مشابه، به چالشی بزرگ تبدیل کرده است.

شرکت‌های دفاعی برای بهره‌برداری از این فرصت اعلام آمادگی کرده‌اند. «اسپکترورکس» از آریزونا و «گریفون ایرواسپیس» از آلاباما، به ترتیب پهپاد‌های «Low-Cost Uncrewed Combat Attack System» و «MQM-۱۷۲ Arrowhead» را که برای شبیه‌سازی عملکرد پهپاد شاهد طراحی شده‌اند، ارائه کرده‌اند.