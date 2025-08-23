جوان آنلاین: متقاضیان پذیرش در رشته‌های کاردانی فنی حرفه‌ای ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۴۰۴ که در زمان مقرر ۱۷ تا ۲۳ تیرماه ۱۴۰۴ موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، در صورت تمایل می‌توانند نسبت به ثبت نام در مجموعه‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی مجموعه‌های بدون آزمون از سوم تا هفتم شهریورماه ۱۴۰۴ اقدام کنند.

پذیرش در مجموعه‌های ثبت‌نامی: الکترونیک، ساخت و تولید، صنایع فلزی، تاسیسات مکانیکی، صنایع چوب و مبلمان، چاپ، عمران، معماری، صنایع شیمیایی، صنایع نساجی، متالورژی، سرامیک، معدن، علوم دریایی، امور اداری، تربیت کودک و مدیریت خانواده، طراحی و دوخت پوشاک، هنر، امور دامی، امور زراعی و باغی، ماشین‌های کشاورزی، صنایع غذایی، هتلداری، حمل و نقل و مکاترونیک بدون آزمون است.

پذیرش دانشجو در این مجموعه‌ها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی معدل کل دیپلم صورت می‌گیرد.

متقاضیان گزینش در رشته‌های پذیرش با سوابق تحصیلی مجموعه‌های بدون آزمون می‌توانند جهت مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی و کد رشته محل‌های انتخابی خود از تاریخ ۳ تا ۷ شهریورماه با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۴۰۴ صرفا برای کدرشته‌های امتحانی با آزمون در مجموعه‌های ثبت نامی «الکتروتکنیک»، «کامپیوتر»، «مکانیک خودرو»، «حسابداری» و «تربیت بدنی» در صبح روز جمعه ۷ شهریور در ۷۹ شهرستان برگزار می‌شود.