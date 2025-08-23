جوان آنلاین: مراسم بزرگداشت بیست و هفتمین سالگرد شهادت سیداسدالله لاجوردی روز سه‌شنبه ۴ شهریورماه از ساعت ۱۶ در مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار می‌شود.

سید اسدالله لاجوردی رئیس پیشین زندان اوین و دادستان انقلاب تهران در دهه ۶۰ بود. وی که از اعضای شورای مرکزی جمعیت مؤتلفه اسلامی بود پس از سقوط شاه در کنار شهید مهدی عراقی و شهید اسلامی از مسئولان انتظامات کمیته استقبال از امام خمینی بودند.

لاجوردی از ۲۰ شهریور ۱۳۵۹ با نظر مساعد امام خمینی و آیت‌الله بهشتی دادستان انقلاب تهران شد و در این سمت به مبارزه جدی با عوامل سازمان مجاهدین خلق (منافقین) که در آن زمان ترور مسؤلان را در دستور کار خود قرار داده بودند، پرداخت.

شهید لاجوردی در اول شهریور ۱۳۷۷ در حالی که هیچ سمت رسمی نداشت، در محل کسب خود در بازار تهران، توسط دو نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ترور شد.