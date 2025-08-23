ربوده شدن یک روحانی توسط افراد مسلح در بزمان ایرانشهر

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u0645\u0633\u0644\u062d \u06a9\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u067e\u0648\u0634\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u062d\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0648\u06a9\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u0628\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0632\u0648\u0631 \u0633\u0648\u0627\u0631 \u0628\u0631 \u06cc\u06a9 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u06cc \u0633\u0648\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u0628\u0647 \u0645\u06a9\u0627\u0646 \u0646\u0627\u0645\u0639\u0644\u0648\u0645\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0642\u0644 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.