جوان آنلاین: معاذ ابوشماله نماینده حماس در صنعا، نامه مکتوب خلیل الحیه رئیس جنبش حماس در غزه را تقدیم جمال عامر وزیر خارجه دولت یمن کرد.

به گزارش مهر به نقل از المسیره، الحیه در این نامه از ایستادگی، جانفشانی و پافشاری رهبران و ملت یمن در راه خدا و یاری و کمک به مسئله عادلانه فلسطین تقدیر کرده است.

در این نامه آمده است: ما پایداری و جانفشانی و اصرار رهبران و ملت یمن و آنچه در راه خدا و یاری و کمک به مساله عادلانه ما انجام می‌دهند، را مورد تمجید قرار می‌دهیم. حماس و ملت فلسطین، یمن و مواضع تاریخی به رهبری سید عبدالملک الحوثی را فراموش نخواهند کرد.

الحیه بیان کرد: مواضع یمنی‌ها از حرف و محکومیت فراتر رفته و با عمل نوشته شده و با خون مُهر زده شده و با ایثار درآمیخته و در راهپیمایی‌های میلیونی گسترده تجلی یافته است.

الحیه در نامه خود آورده است: مواضع یمنی‌ها در حملات موشکی و پهپادی تجلی یافته که همچنان عمق رژیم صهیونیستی را هدف قرار می‌دهد و به مرحله چهارم محاصره دریایی علیه رژیم صهیونیستی رسیده است. با وجود دردی که قلب‌های ما را می‌فشارد ما به وعده الهی و پیروزی بندگان مؤمن و مبارزش و نابودی قریب الوقوع رژیم غاصب یقین داریم.