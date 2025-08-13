تنیس صربستان | برتری نماینده ایران برابر نماینده انگلیس

جوان آنلاین: علی یزدانی در بخش انفرادی رقابت‌های تنیس صربستان امروز به مصاف جیمز هوپر از انگلیس رفت و موفق شد با نتایج ۶ بر یک، سه بر ۶ و ۶ بر سه به برتری دست یابد تا هفته سوم این رقابت‌ها را در بخش انفرادی با بُرد آغاز کند.

به گزارش آنا، یزدانی در بازی دوم خود باید به مصاف نماینده‌ای از بوسنی برود.

این نماینده تنیس کشورمان در بخش دونفره نیز روز گذشته موفق شد همراه با هم تیمی خود از کشور روسیه با نتیجه ۶ بر یک و ۶ بر ۴ مقابل تیم صربستان و استرالیا به برتری دست یابد تا در بازی دوم آماده رویارویی با تیمی متشکل از نمایندگان آمریکا و انگلیس شود.