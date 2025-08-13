جوان آنلاین: پلیس پاکستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که شبهنظامیان یک خط لوله اصلی گاز را در شمال غربی این کشور منفجر کردند.
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، بر اثر وقوع این حادثه انتقال گاز به بزرگترین استان یعنی پنجاب به حالت تعلیق درآمد.
امیر خان، سخنگوی پلیس محلی در این ارتباط به رسانهها اعلام کرد که این حادثه، جدیدترین مورد از مجموعهای از انفجارهای مشابه در ماههای اخیر در منطقه ناآرام لاکی مروات در استان خیبر پختونخواه در شمال غربی این کشور به شمار میآید.
وی گفت که شبهنظامیان مواد منفجرهای را که در خط لوله کار گذاشته شده بود، منفجر کردند.
پس از این انفجار، انتقال گاز به منطقه میانوالی پنجاب متوقف شد.
این چهارمین حمله در همان مکان در کمتر از ۳ ماه است.
هنوز هیچ خبری مبنی بر پذیرش مسئولیت انفجار از سوی فرد یا گروهی منتشر نشده است.