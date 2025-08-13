کد خبر: 1312716
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۷
سیاست » اخبار کلی
لاریجانی:

مقاومت سرمایه ملی کشورهای اسلامی است/ دخالتی در تصمیم‌گیری لبنان نداریم

مقاومت سرمایه ملی کشورهای اسلامی است/ دخالتی در تصمیم‌گیری لبنان نداریم دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه «مقاومت، سرمایه ملی لبنان و کشورهای اسلامی است»، گفت: ما طرحی برای لبنان نیاوردیم ولی آمریکایی‌ها طرح آوردند. ما می‌گوییم خودتان تصمیم بگیرید. ما دخالتی در تصمیم‌گیری لبنان نداریم.

جوان آنلاین: «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که به بیروت سفر کرده است، بعد از دیدار با «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان، در یکی کنفرانس خبری شرکت کرد.

لاریجانی ضمن ابزراز خرسندی از حضور در لبنان، اظهار کرد: قوت ایران به همبستگی ملی‌ای است که در ایران است. قدرت ایران مربوط به انقلاب مردمی عمیق است. انقلاب ایران از بزرگترین انقلاب‌های مردمی بود و ما هیچ وقت به دوستانمان به عنوان یک ابزار نگاه نمی کنیم. ما فکر می‌کنیم مقاومت از شعور عمیق و فکر وسیع برخوردار است و نیازمند راهنمایی نیست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان درباره تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله در پی فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی تا پایان سال جاری میلادی گفت: کشورهای بیرون از لبنان نباید به این کشور دستور دهند. ملت لبنان ملتی رشید است و خودش می‌تواند تصمیم بگیرد و هر تصمیمی که با هم فکری حزب‌الله بگیرد، مورد قبول ماست. بحث زمانبندی مربوط به برگه‌ای بود که آمریکایی‌ها گفتند. دولت لبنان با مشورت با مقاومت تصمیمات خودش را می‌تواند بگیرد. 

وی درباره پیام سفرش به عراق و لبنان تصریح کرد: برای ایران نقطه مهم این است که دولت‌های منطقه مستقل و قوی باشند. آن‌ها احتیاج به دستور از آن طرف آب ندارند، از این رو توافقی که با عراق داشتیم بر همین اساس بود که همکاری مشترکی برای پایداری دو کشور داشته باشیم. حرف ما این است؛ هر کشوری حق دارد برای آینده خودش تصمیم بگیرد. ما طرحی برای لبنان نیاوردیم ولی آمریکایی‌ها برای شما طرح آوردند. ما می‌گوییم خودتان تصمیم بگیرید. ما دخالتی در تصمیم‌گیری لبنان نداریم.

لاریجانی ادامه داد: چه کسی به کشور شما حمله کرد؟ غیر از اسرائیل بود؟ پس مراقب باشید اسرائیل از راه دیگر به شما چیزی تحمیل نکند. کاری که از طریق جنگ نتوانست انجام دهد با فشار سیاسی انجام ندهد. جای دوست و دشمن را اشتباه نگیرید. مقاومت سرمایه ملی شماست و سرمایه ملی کل کشورهای اسلامی است. می‌خواهند با تبلیغات جای دوست و دشمن را عوض کنند. دشمن شما اسرائیل است که به شما حمله کرد و دوست شما کسی است که در مقابل اسرائیل مقاومت کرد، قدرش را بدانید. 

