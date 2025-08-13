کد خبر: 1312676
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۲
جامعه » اخبار كلی

ترافیک سنگین در محورهای چالوس و آزادراه تهران-شمال

ترافیک سنگین در محورهای چالوس و آزادراه تهران-شمال جانشین پلیس راهور فراجا از ترافیک سنگین در جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال و احتمال یک‌طرفه شدن مسیرها خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای خروجی تهران به سمت استان‌های شمالی کشور، اظهار داشت: هم‌اکنون، بار ترافیکی بسیار سنگینی در جاده چالوس و آزادراه تهران شمال به ویژه در محدوده‌های پل زنگوله و سیاه بیشه گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا افزود: آزادراه تهران-شمال در قطعه یک، پیش از تونل ۱۸، شاهد بار ترافیکی حدود ۲ کیلومتر است که این موضوع نشان‌دهنده حجم بالای تردد خودروهاست.
با توجه به محدودیت ظرفیت این محور، تدابیر ویژه‌ای برای مدیریت ترافیک در نظر گرفته شده و در صورت تشدید ترافیک، همانند روز گذشته، محدودیت‌های یک‌طرفه شدن مسیر جنوب به شمال به اجرا درخواهد آمد تا جریان ترافیک به شکل مؤثری تسهیل شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: محور فیروزکوه وضعیت ترافیکی روانی دارد، اما در محور هراز با وجود ترافیک پرحجم، در برخی مقاطع پیش از تونل وانا به صورت مقطعی بار ترافیکی سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی درباره وضعیت آزادراه قزوین-رشت-رودبار-منجیل گفت: اگرچه در مسیر به سمت رشت ترافیک پرحجمی به ثبت رسیده، اما با تمهیدات اندیشیده شده و حضور مستمر نیروهای پلیس، هیچ گونه گره ترافیکی قابل توجهی مشاهده نمی‌شود.

وی همچنین به محورهای منتهی به استان‌های مرزی کشور که مسیر بازگشت زائران اربعین است اشاره کرد و افزود: در استان‌های کرمانشاه، خوزستان، ایلام، آذربایجان غربی و کردستان، حجم تردد زائران بالا است، اما خوشبختانه در این لحظه هیچ گره ترافیکی در هیچیک از این محورهای مواصلاتی وجود ندارد و نیروهای پلیس راه به صورت شبانه‌روزی نظارت و کنترل کامل را در دستور کار دارند.

سرهنگ محبی ضمن تأکید بر اهمیت رعایت ایمنی در رانندگی، به زائران توصیه کرد: به ویژه زائرانی که در مسیر بازگشت هستند، لازم است هر دو ساعت رانندگی حداقل ۱۵ دقیقه استراحت داشته باشند. همچنین در مرزهای کرمانشاه، مهران، ایلام و کردستان از موکب‌های پیش‌بینی شده برای استراحت کوتاه بهره‌مند شوند. رانندگان باید توجه ویژه‌ای به سلامت خود داشته باشند و همراهان نیز به صورت نوبتی به رانندگی بپردازند تا خستگی و حوادث احتمالی کاهش یابد.

وی در انتها افزود: توصیه اکید پلیس راه این است که رانندگان در مسیر بازگشت عجله و شتاب نکنند و با رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، ان‌شاءالله همه زائران سالم و سلامت به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگردند.

