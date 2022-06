﻿ «آلودگی هوا» بیشتر از سیگار و تروریسم بر کاهش امید به زندگی تأثیر دارد!

سرویس جامعه جوان آنلاین: بر اساس آخرین گزارش سالانه مؤسسه سیاست انرژی در دانشگاه شیکاگو (EPIC)، آلودگی هوا در حال حاضر بیش از دو سال از امید به زندگی را کاهش می‌دهد که این رقم بالاتر از کاهش امید به زندگی توسط الکل، سیگار یا تروریسم است. کارشناسان دریافتند که آلودگی هوای ذرات معلق (ترکیبی از گرد و غبار، دود و گرده) حتی در طول قرنطینه ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا نیز کم نشده است که این اتفاق منجر به ایجاد انواع خطرات سلامتی می‌شود.



آلودگی هوا می‌تواند منجر به بیماری‌های قلبی عروقی، سکته مغزی، سرطان ریه و سایر بیماری‌های تنفسی شود. در حالی که کشیدن سیگار امید به زندگی را ۱.۹ سال، نوشیدن الکل ۸ ماه و تروریسم امید به زندگی را تنها ۹ روز کاهش می‌دهد، شاخص زندگی کیفیت هوا (AQLI) که به تازگی منتشر شده، نشان داده است که آلودگی هوا حاصل از ذرات معلق امید به زندگی را ۲.۲ سال کاهش می‌دهد.



مایکل گرین استون، نویسنده اصلی این گزارش گفت: اگر مریخی‌ها به زمین بیایند و ماده‌ای را اسپری کنند که باعث می‌شود افراد متوسط ​​روی کره زمین بیش از دو سال از امید به زندگی خود را از دست بدهند، یک وضعیت اضطراری جهانی به وجود خواهد آمد، اما ما نیازی به مریخی‌ها نداریم و خودمان در حال سمپاشی این ماده هستیم.



earth نوشت، سال گذشته سازمان بهداشت جهانی (WHO) دستورالعمل خود را در مورد سطح قابل قبول آلودگی هوا که افراد می‌توانند با خیال راحت تنفس کنند، از سقف توصیه شده ۱۰ میکروگرم بر متر مکعب به ۵ میکروگرم بر متر مکعب به روز کرد. بر اساس این معیار بازنگری شده، ۹۷ درصد از جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که آلودگی هوا بیش از حد توصیه شده است.



محققان دریافتند که آسیای جنوبی آلوده‌ترین منطقه جهان، بنگلادش آلوده‌ترین کشور و دهلی نو در هند آلوده‌ترین کلان شهر جهان هستند که میانگین سالانه آلودگی در این نقاط بیش از ۲۱ برابر بیشتر از حد تعیین‌شده توسط WHO است. اگر آلودگی فوراً مهار نشود، ساکنان جنوب آسیا ممکن است تا پنج سال امید به زندگی را از دست بدهند.



بر اساس این گزارش مناطق توسعه‌یافته‌تر، مانند ایالات متحده و اروپا نیز دارای سطوح کیفی هوا هستند که توصیه‌های WHO را برآورده نمی‌کنند و ۹۲.۸ درصد از ایالات متحده و ۹۵.۵ درصد از مردم اروپا در مناطقی زندگی می‌کنند که بیش از سقف توصیه‌شده آلودگی هستند. این در حالی است که چین که در سال ۲۰۱۳ به سطوح اوج آلودگی رسیده بود با ممنوع کردن نیروگاه‌های جدید با سوخت زغال سنگ در مناطق خاص، الزام کارخانه‌های موجود برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و محدود کردن ترافیک جاده‌ای در شهر‌های بزرگ، در کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای موفق‌تر از سایر کشور‌ها بوده است.



این اقدامات به کاهش تقریباً ۴۰ درصدی آلودگی ذرات معلق کمک کرد و حدود دو سال به امید به زندگی ساکنان چین اضافه کرده است. از آنجایی که آلودگی هوا عمیقاً با تغییرات آب و هوایی در هم تنیده است، مقابله با آن می‌تواند به حفاظت از آب و هوای سیاره ما نیز کمک کند.



این مقاله می‌افزاید، سیاست می‌تواند به طور همزمان وابستگی به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد که این کار به مردم اجازه می‌دهد زندگی طولانی‌تر و سالم‌تری داشته باشند و هزینه‌های تغییرات آب و هوایی را کاهش دهند.