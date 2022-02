سرویس جامعه جوان آنلاین: میوه بالنگ خواص درمانی فراوانی دارد. از خواص این میوه می‌توان به ضد نفخ بودن و کمک به هضم آسان غذا اشاره کرد. همچنین می‌توانید میوه بالنگ و سرکه را ترکیب کرده و مصرف کنید.



این ضماد درد مفصل، نقرس و ورم‌های مختلف را درمان می‌کند. خواص بالنگ شامل ضد سرفه بودن، نرم کننده سینه، ارامش بخش بودن و خنک کننده بودن است. برای آرامش اعصاب می‌توانید میوه بالنگ را میل کنید. بالنگ برای بهبود گردش خون بسیار مفید بوده و کمبود آب بدن را جبران می‌کند.



برای ناراحتی‌های مربوط به دوران قاعدگی بالنگ مصرف کنید. پوست میوه بالنگ را دم کرده و میل کنید. این دمنوش مسکن مناسبی برای همه درد‌ها است. برای خوشبو شدن دهان پوست بالنگ را امتحان کنید. تاثیر آن را بلافاصله خواهید دید. بالنگ قلب و معده را تقویت می‌کند و در سلامت آن تاثیر بسزایی دارد. همچنین تخم میوه بالنگ دشمن تب است.



این گیاه دارای خاصیت ضدسم بوده و سم بعضی از جانوران مانند عقرب و مار را تا حدودی خنثی می‌کند. اگر زالو در حلق کسی رفته باشد از آبی که بالنگ در آن جوشیده شده غرغره کند زالو کنده شده و خارج می‌شود. پوست زرد آن مقوی قلب و قوای فکری، کبد و معده بوده و دهان را خوشبو می‌کند و به هضم غذا خواهد کرد.



اما باید از آن به مقدار کم خورده شود، چون وقتی زیاد خورده شود هضم آن دیر انجام می‌شود به علاوه شدت حرارت آن برای افراد گرم مزاج آزار دهنده است.



اگر بالنگ خشک را در داخل لباس بگذارند از بید یا مورزدگی آن جلوگیری می‌کند. اگر بالنگ را در روغن کنجد حل کرده و بگذارند روغن مدتی بماند، روغن حاصل برای سیاتیک و درد مفاصل، درد‌های عصبی و کمر درد، درد مثانه مفید است که به صورت خوراکی و ضمادی مصرف می‌شود.



روغن‌های ضروری موجود در دمنوش بالنگ به افزایش گردش خون در بدن کمک کرده و به سفید و روشن‌تر شدن رنگ پوست کمک می‌کند و معمولا به تقویت و افزایش رشد مو کمک خواهد کرد.



مقادیر بالای آنتی اکسیدان‌ها و ویتامین C موجود در مرکباتی مانند بالنگ به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کرده و خطر ابتلا به بیماری‌های باکتریایی، ویروسی و قارچی را کاهش می‌دهد. همچنین ویتامین C موجود در بالنگ باعث کاهش علائم و کاهش طول مدت ابتلا به بیماری‌هایی مانند سرماخوردگی و پنومونی می‌شود.



در طب سنتی از چای بالنگ برای سرفه و گلودرد استفاده می‌شود. پوست خشک شده یا تازه بالنگ را به عنوان طعم دهنده ماست یا غلات صبحانه استفاده می‌کنند. اگر به درد‌های عصبی دچار هستید، یک لیوان آب با چند قطره آب بالنگ بنوشید. بالنگ خاصیت آرام بخش و مسکن دارد که می‌تواند باعث بهبود میگرن شود. می‌توانید مقداری آب بالنگ را در آب ریخته و آن را به آرامی بنوشید. آب می‌تواند به پاک شدن گلو و اسیدی که بالا آمده کمک کند و آب بالنگ نیز می‌تواند برای مدت کوتاهی، درد را تسکین دهد.



میزان بالای ویتامین C در قسمت گوشتی بالنگ ارگانیک و تازه به سلامت دندان‌ها و لثه، همچنین جلوگیری از اسکوربوت کمک می‌کند. بالنگ بویی لیمویی دارد که به راحتی وارد لباس می‌شود. علاوه بر این‌که بالنگ دارای خواص زیادی برای سلامتی است، عطر آن باعث دفع پشه‌ها، بید‌ها و خزنده‌ها نیز می‌شود.



مالیدن چند قطره آب بالنگ بر جای نیش حشرات باعث کاهش احساس سوزش آن می‌شود. بالنگ به دلیل داشتن مقادیر بالای ویتامین C، برای رفع حالت تهوع، اسکوربوت و استفراغ به کار می‌رود.



منبع: ایسکا نیوز