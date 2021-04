﻿ CAS درخواست ایران برای توقف موقت انتخابی جام جهانی را رد کرد/ تیم ملی باید به بحرین برود

سرویس ورزشی جوان آنلاین : فدراسیون فوتبال ایران از چندی قبل نسبت به واگذاری میزبانی بازی‌های انتخابی‌ جام جهانی در گروه C (گروه ایران) به بحرین در دادگاه داوری ورزش (CAS) از AFC شکایت کرد. ایران ضمن اعتراض به صلاحیت نداشتن دبیرخانه AFC برای تصمیم‌گیری درباره میزبان این گروه، رسیدگی سریع به پرونده و همین‌طور صدور دستور موقت را خواستار شده است که تا به حال کنفدراسیون فوتبال آسیا با هر دو مورد مخالفت کرده است.



کنفدراسیون فوتبال آسیا در دفاعیه خود به دادگاه اعلام کرده بود صدور دستور موقت برای جلوگیری از برگزاری بازی‌ها موجب تاخیر در برگزاری و تمام نشدن به‌موقع مسابقات مقدماتی باقی‌مانده گروه C خواهد شد.



امروز فدراسیون فوتبال خبر داد که دادگاه داوری ورزش با دستور موقت و توقف برگزاری مسابقات تا تعیین تکلیف این پرونده را نپذیرفته است. با این حکم، بازی‌های ایران در بحرین برگزار می‌شود و تیم ملی باید خودش را برای این مسابقات در خرداد ۱۴۰۰ (حدود یک ماه دیگر) آماده کند.



سایت فدراسیون فوتبال نوشت: «مطابق نامه دریافتی از CAS، معاون بخش تجدیدنظر این دیوان با درخواست فدراسیون فوتبال ایران مبنی بر صدور دستور موقت جهت توقف مسابقات گروه C مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر موافقت نکرده است.



هم‌چنین رسیدگی به اصل دعوای موضوع پرونده، مطابق مقررات و پس از طی مراحل مربوطه انجام و رای نهایی هیات داوری صادر خواهد شد.