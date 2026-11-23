آمار کنفدراسیون فوتبال آسیا از دیدار العین امارات و استقلال ایران در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا اعلام شد.

جوان آنلاین: تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب رقابت‌های هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (دوشنبه، ۲ آذر) به مصاف العین امارات رفت که این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

آمار کنفدراسیون فوتبال آسیا از این بازی به این شرح است:

مالکیت

العین: ۵۳.۹

استقلال: ۴۶.۱

برتری در دوئل‌ها

العین: ۴۳.۶

استقلال: ۵۶.۴

برتری در دوئل‌های هوایی

العین: ۴۰.۶

استقلال: ۵۹.۴

توپ ربایی

العین: ۱۲

استقلال: ۱۲

آفساید

العین: ۱

استقلال: ۲

کرنر

العین: ۹

استقلال: ۴

شوت (شوت در چارچوب)

العین: ۱۸ (۸)

استقلال: ۱۴ (۶)

تکل (درصد تکل موفق)

العین: ۱۶ (۸۱.۳)

استقلال: ۱۷ (۶۴.۷)

دفع توپ

العین: ۱۶

استقلال: ۲۱