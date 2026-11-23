جوان آنلاین: تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب رقابتهای هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (دوشنبه، ۲ آذر) به مصاف العین امارات رفت که این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.
آمار کنفدراسیون فوتبال آسیا از این بازی به این شرح است:
مالکیت
العین: ۵۳.۹
استقلال: ۴۶.۱
برتری در دوئلها
العین: ۴۳.۶
استقلال: ۵۶.۴
برتری در دوئلهای هوایی
العین: ۴۰.۶
استقلال: ۵۹.۴
توپ ربایی
العین: ۱۲
استقلال: ۱۲
آفساید
العین: ۱
استقلال: ۲
کرنر
العین: ۹
استقلال: ۴
شوت (شوت در چارچوب)
العین: ۱۸ (۸)
استقلال: ۱۴ (۶)
تکل (درصد تکل موفق)
العین: ۱۶ (۸۱.۳)
استقلال: ۱۷ (۶۴.۷)
دفع توپ
العین: ۱۶
استقلال: ۲۱