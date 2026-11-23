مدیر اداره اروپا وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: اتحادیه اروپا در حال تبدیل شدن به «ناتو دوم» است و همراه با این ائتلاف، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا رژیم زلنسکی را سر پا نگه دارد.

جوان آنلاین: به نقل از تاس، ولادیسلاو ماسلنیکوف، مدیر اداره اروپا وزارت امور خارجه روسیه در سخنانی اعلام کرد که اتحادیه اروپا در حال تبدیل شدن به یک «ناتو دوم» است و همراه با این ائتلاف، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا رژیم ولادیمیر زلنسکی را سر پا نگه دارد.

مدیر اداره اروپا وزارت امور خارجه روسیه در کنفرانس «روسیه در دوران بحران امنیت اروپا» در این خصوص اضافه کرد: اتحادیه اروپا که زمانی یک روند اقتصادی مترقی محسوب می‌شد، به‌سرعت در حال تبدیل شدن به بلوکی تهاجمی و به‌طور فزاینده نظامی‌شده است؛ نوعی ناتو دوم.

ولادیسلاو ماسلنیکوف، سپس اضافه کرد: اتحادیه اروپا نیز همچون ناتو، از رژیم کی‌یف حمایت می‌کند و هر کاری که ممکن است انجام می‌دهد تا رژیم زلنسکی همچنان سر پا بماند.