منابع عراقی از طرح خطرناکی برای ایجاد ناآرامی و بی ثباتی و بحران در عراق پرده برداشتند.

جوان آنلاین: منابع آگاه از طرحی پرده برداشتند که هدف آن ایجاد یک بحران معیشتی و اقتصادی برای شعله‌ور کردن خشم عمومی در عراق است.

به گزارش تسنیم، به گزارش شبکه السومریه عراق، این منابع تاکید کردند که تحرکاتی در دو مسیر با هدف ایجاد ناآرامی در عراق در جریان است:

مسیر نخست: از طریق بازرگانان و نهاد‌های تجاری سایه آغاز می‌شود که مأموریت آنها تأثیرگذاری بر بازار از طریق جمع‌آوری و خارج کردن کالا‌های اساسی غذایی (با خرید و انبار کردن آنها) است تا کمبود ساختگی در بازار ایجاد کنند. پس از ناپدید شدن کامل این کالاها، این گروه‌ها دوباره آنها را به میزان بسیار کم عرضه می‌کنند تا قیمت‌ها به صورت چندبرابری افزایش یابد. این مسیر همچنین شامل ایجاد بحران سوخت برای گران کردن آن و سپس راه‌اندازی کمپین‌های رسانه‌ای است که دولت را مسئول گرانی، کمبود کالا و عدم توانایی در کنترل بازار معرفی می‌کنند.

مسیر دوم: شامل تحرک شرکت‌های مالی غیررسمی و شبکه‌های صرافی برای جمع‌آوری دلار نقدی از بازار است تا بحران نقدینگی ایجاد کرده و میان نرخ رسمی و نرخ آزاد شکاف ایجاد کنند؛ امری که به طور مستقیم بر قدرت خرید شهروندان عراقی تأثیر می‌گذارد.

در ادامه این گزارش آمده است که همزمان با این دو تحرک، برنامه‌ریزی برای سازماندهی اعتراضات مردمی با کمک شخصیت‌های اجتماعی و دانشگاهی صورت می‌گیرد؛ افرادی که طی سال‌های گذشته از نظر مالی آماده و توانمند شده‌اند تا رهبری این اعتراضات را بر عهده بگیرند. این اعتراضات با مطالبات خدماتی و تحت عنوان «انقلاب فقرا» شکل می‌گیرد تا قشر‌های مختلف جامعه عراق را به خود جلب کند.

این رویداد‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد عراق به دلیل اختلال در صادرات نفت طی ماه‌های گذشته و در پی جنگ تروریستی آمریکایی صهیونیستی علیه ایران و تنش‌های منطقه‌ای ناشی از جنگ افروزی تروریست‌های آمریکایی صهیونیستی که بر کشتیرانی در تنگه هرمز تأثیر گذاشته، با فشار‌های فزاینده‌ای رو‌به‌رو است.