جوان آنلاین: دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور تبریز و الوصل امارات از ساعت ۱۹:۳۰ امشب از هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط برگزار شد که این بازی با پیروزی ۵ بر یک نماینده امارات همراه بود.

مهدی طارمی (۴۴ و ۷۳)، پالاسیوس (۵۵) و گابریل ورتا (۶۱) و رناتو (۳+۹۰) برای الوصل و امیرحسین حسین‌زاده (۷۲) برای تراکتور گلزنی کردند.

ترکیب تراکتور:

پارسا جعفری (۸۸- فرزام حسینی)، شجاع خلیل‌زاده، محمد دانشگر، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، اودیل خامروبکوف، هلیلوویچ (دقیقه ۶۶- شهریار مغانلو)، هاشم‌نژاد (دقیقه ۶۶- سیدمهدی حسینی)، مسعود زائرکاظمینی، امیرحسین حسین‌زاده و اشتراکالی (دقیقه ۴۶- مهدی شیری).

ترکیب الوصل امارات:

دینکو هورکاش، پدرو مالئیرو، سوفیان بوفینی، گابریل وارطا، هوگو، یحیی نادر، پورتاس (دقیقه ۶۴- سیدیبه)، مهدی طارمی، سرجینیو (دقیقه ۶۴- فابیو لیما)، نیکولاس خیمنز و پالاسیوس.

اخراج بلای جان تراکتور شد

تراکتور و الوصل در حالی مقابل یکدیگر قرار گرفتند که دو تیم از همان دقایق ابتدایی تلاش کردند با استفاده از حملات سریع به دروازه حریف نزدیک شوند. دانیال اسماعیلی‌فر در دقیقه ۱۰ با ارسالی خطرناک از سمت راست، هاشم‌نژاد را در موقعیت گلزنی قرار داد، اما ضربه این بازیکن با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت. اخراج دانشگر در دقیقه ۱۶ روی خطایی که نزدیک محکطه جریمه تراکتور بر طارمی انجام داد با اخراج او همراه سد تا تراکتور خیلی زود ۱۰ نفره شود.

الوصل در دقیقه ۲۳ و روی ضربه کرنر به موقعیت مناسبی رسید، اما مهدی طارمی نتوانست از فرصت به دست آمده استفاده کند و ضربه‌اش از کنار دروازه بیرون رفت.

تراکتور در واپسین دقایق نیمه نخست بار دیگر به حمله روی آورد و در دقیقه ۴۱، پس از حرکت امیرحسین حسین‌زاده و پاس کات‌بک او، هلیلوویچ صاحب موقعیت شد که ضربه‌اش پس از برخورد به مدافع الوصل به کرنر رفت. با این حال، اخراج محمد دانشگر نقطه عطف مسابقه بود؛ اتفاقی که معادلات تاکتیکی را تغییر داد و شرایط متفاوتی بر جریان بازی حاکم کرد. تراکتور پس از این اتفاق ناچار شد با احتیاط بیشتری بازی کند، تمرکز خود را روی حفظ ساختار دفاعی بگذارد و در مقابل، الوصل با استفاده از برتری عددی، فرصت بیشتری برای در اختیار گرفتن توپ و افزایش فشار هجومی پیدا کرد.

بازی بی نقص طارمی و الوصل!

نیمه دوم با بازی کاملا تهاجمی و پاس هوی کم نقص الوصل همراه بود. تیمی که با تکیه بر تلاش خستگی ناپذیر یحیی در خط میانی اماراتی‌ها و قدرت تمام کنندگی طارمی در خط حمله کار را پیش می‌برد.

الوصل در این مسابقه هر وقت اراده کرد از لایه‌های دفاعی تراکتور عبور می‌کرد و مهاجم تیم ملی ایران نقش اول تمام حمله‌های الوصل بود تا او علاوه بر تاثیر مستقیم روی گل‌های دوم و سوم بتواند گل چهارم را هم برای تیمش بزند تا بازی منحصر بفردش را با بریس تمام کند.

تراکتور در حالی با ۵ گل از رقیب خود شکست خورد که پارسا جعفری دروازه بان این تیم در دقیقه ۸۷ دچار مصدومیت جدی شد تا با آمبولانس از زمین خارج شود و تراکتور همچنان در حسرت برد در فصل جاری لیگ نخبگان بماند و همچنان با دو امتیاز کمترین شانس را برای صعود به دور حذفی لیگ نخبگان داشته باشد.