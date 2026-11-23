جوان آنلاین: مارک اوهتگی، کاردار استونی در روسیه روز دوشنبه به وزارت امور خارجه روسیه احضار شد. در این دیدار، اعتراض شدید روسیه به اتهام بی‌اساس استونی مبنی بر دست داشتن روسیه در تلاش نافرجام برای آتش‌زدن یک تاسیسات نظامی در نزدیکی تالین و همچنین تصمیم دولت استونی در این ارتباط برای بستن گذرگاه‌های مرزی میان روسیه و استونی از اول دسامبر، به وی ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: ««اقدام ضدروسی دیگری از سوی استونی، به مجموعه اقدامات خصمانه متعدد این کشور حوزه بالتیک در سال‌های گذشته اضافه می‌شود.»

وزارت خارجه روسیه همچنین اعلام کرد که اعتراض شدید خود را به کاردار استونی درباره تصمیم تالین برای بستن گذرگاه‌های مرزی با روسیه ابراز کرده است؛ تصمیمی که به گفته این وزارتخانه، در درجه نخست به اقتصاد استونی آسیب خواهد زد و پیامد‌های آن به متحدان این کشور در اتحادیه اروپا و ناتو نیز بازخواهد گشت.