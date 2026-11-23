ریاض پس از ناکامی در جبهه‌های غربی و جنوبی نبرد یمن، حملات به بنادری همچون بندر الحدیده را شدت بخشیده است.

جوان آنلاین: بعد از آغاز دور جدید حملات عربستان سعودی به خاک یمن که زیرساخت‌های بنادر این کشور از جمله بندر الحدیده را هدف قرار داده است، آتش تقابل میان صنعاء و ریاض وارد مرحله‌ای خطرناک‌تر شده است.

به گزارش تسنیم، در مقابل عملیات‌های نظامی نیرو‌های مسلح یمن به اهداف حساس در عمق خاک عربستان نیز دامنه گسترده تری به خود گرفته است، تا جایی که بیانیه‌های نیرو‌های مسلح سعودی مبنی بر رهگیری موشک‌های یمنی از زمان ازسرگیری تشدید درگیری‌ها، تقریباً به یک روال روزمره و بدون وقفه تبدیل شده است.

ریاض، جیزان، اب‌ها و دیگر شهر‌های سعودی در روز‌های اخیر گذشته صحنه حملات گسترده یمنی بوده‌اند. این تحول نشان‌دهنده گسترش دامنه درگیری با هدف ضربه به اهداف راهبردی در داخل خاکم سعودی به ویژه پایتخت یعنی شهر ریاض است.

روز پنج شنبه هفته گذشته برج صندوق سرمایه‌گذاری عمومی در ریاض در جریان حملات نیرو‌های مسلح یمن متحمل آسیب‌های جدی شد. علاوه بر این بندر جیزان و نیروگاه الشقیق در جنوب عربستان نیز شامگاه جمعه هدف قرار گرفتند. نیرو‌های مسلح یمن تأکید کردند که این حملات دقیق، خسارات سنگینی به این دو زیرساخت عربستان وارد کرده است. این عملیات در پاسخ به هدف قرار دادن نیروگاه‌های برق صعده و المخا و بندر الحدیده انجام شده است.

این در حالی است که صنعاء تهدید کرده در صورت ادامه حملات عربستان به خاک یمن درگیری را به بنادر و نیروگاه‌های انرژی سعودی، از جمله بندر جده، منتقل خواهد کرد و معادله «بندر در برابر بندر و تأسیسات در برابر تأسیسات» را بار دیگر به مرحله اجرا در می‌آورد.

در مقابل، جنگنده‌های سعودی به حملات تجاوزکارانه خود علیه یمن ادامه می‌دهند. سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که نیروی هوایی سعودی در ۲۴ ساعت گذشته ۷۱ حمله هوایی و موشکی انجام داده که اهداف غیرنظامی در استان‌های البیضاء، عمران، حجه، صعده، لحج، تعز، الجوف و مأرب را هدف قرار داده است. این حملات با استفاده از جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده‌اند و همچنین حملات موشکی از جیزان انجام شده است.

وی تأکید کرد که این حملات منجر به شهادت و مجروح شدن غیرنظامیان شده و مجموع حملات هوایی و موشکی سعودی از آغاز تشدید درگیری‌ها به حدود ۵۵۰۰ مورد رسیده است.

همزمان وزارت بهداشت و محیط‌زیست در صنعاء اعلام کرد که در روز‌های گذشته ۴۱ غیرنظامی، از جمله ۱۱ کودک و ۷ زن، بر اثر حملات سعودی در استان‌های صنعاء، تعز، صعده، حجه و لحج به شهادت رسیده‌اند و ۲۸ نفر دیگر، از جمله ۳ کودک، مجروح شده‌اند. با این حساب، مجموع تلفات تشدید تشن اخیر به بیش از ۱۳۶۲ شهید و مجروح رسیده که شامل ۴۳۸ شهید و ۹۲۴ مجروح است. این آمار نشان‌دهنده ابعاد انسانی عملیات هوایی و موشکی مستمر تجاوز سعودی است.

این تشدید نظامی همزمان با یک تحول امنیتی قابل‌توجه رخ می‌دهد. رسانه‌های امنیتی صنعاء اعلام کردند که به‌زودی از خنثی‌سازی یک طرح جنایت‌کارانه که گفته می‌شود توسط سرویس‌های اطلاعاتی عربستان هدایت می‌شود و جان شهروندان را هدف قرار داده، رونمایی خواهند کرد. تاکنون جزئیات عملیات یا ماهیت طرح و افراد درگیر در آن اعلام نشده و منتظر اعلام رسمی نتایج هستند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حملات سعودی به پایتخت صنعاء و دیگر استان‌ها ادامه دارد. صنعاء هشدار داده که هدف قرار دادن بنادر، نیروگاه‌های برق و تأسیسات غیرنظامی بدون پاسخ نخواهد ماند و ادامه عملیات سعودی با گسترش دامنه هدف‌گیری به منافع و تأسیسات حیاتی داخل پادشاهی مواجه خواهد شد.

صنعاء پیش‌تر به بنادر سعودی در دریای سرخ، به‌ویژه جده، جیزان و ینبع، هشدار داد و در عین حال به شرکت‌های هواپیمایی نیز نسبت به استفاده از حریم هوایی عربستان هشدار و تهدید کرده بود که مراکز اقتصادی و تأسیسات انرژی را هدف قرار خواهد داد.