جوان آنلاین: امبوانا ساماتا، ستاره تیم ملی تانزانیا طبق گزارش امروز (دوشنبه) سایت مقاطعه، زمینی خریده بود تا در آن کاخ بزرگی بسازد، اما با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای این کاخ را مسجد کرد.

پیش از این هم این ستاره مسلمان به اهالی روستایش در ماه مبارک رمضان کمک کرده بود.

حالا سایت عربی گزارش می‌دهد که حتی کار ساخت‌وساز این ویلای لوکس از قبل شروع شده بود، اما وقتی این ستاره فوتبال فهمید اهالی روستایش برای رفتن به مسجد و خواندن نماز مسافت‌های طولانی را طی می‌کنند، تصمیمی غیرمنتظره گرفت.

او تصمیم گرفت کاخ آینده‌اش را به مسجدی بزرگ برای اهالی روستا تبدیل کند و خودش هم ترجیح داد در خانه‌اش، در میان دیگر اهالی، به زندگی ادامه دهد.