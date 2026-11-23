«ادگارس رینکویچ» رئیس‌جمهوری لتونی که در ماه جاری (نوامبر) ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد، با بیان اینکه جنگ روسیه و اوکراین، وارد پنجمین سال خود شده است، هشدار داد: زمستان هرگز نباید به سلاح جنگی تبدیل شود.

جوان آنلاین: رئیس جمهوری لتونی امروز دوشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت به ریاست کشورش درباره اوکراین، گفت: جنگ روسیه و اوکراین «اکنون از کل جنگ جهانی اول هم طولانی‌تر شده است.»

وی با بیان اینکه هیات نمایندگی لتونی خواستار برگزاری نشست امروز شورای امنیت درباره اوکراین شده است، افزود: «هدف از این نشست، محافظت از غیرنظامیان در اوکراین، حفظ امنیت غذایی جهانی و جلوگیری از اقدام روسیه در تبدیل زمستان به سلاحی برای وادار کردن اوکراین به تسلیم است.»

رئیس‌جمهور لتونی در ادامه با ابراز نگرانی از تشدید چشمگیر حملات و افزایش شمار قربانیان غیرنظامی، تاکید کرد که حملات عمدی روسیه به اهداف غیرنظامی، مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.

وی با تاکید بر اینکه «زمستان هرگز نباید به سلاحی در جنگ تبدیل شود»، خواستار توقف فوری حملات به زیرساخت‌های انرژی اوکراین شد.

رئیس‌جمهور لتونی همچنین توقف فوری حملات به کشتی‌های غیرنظامی در دریای سیاه و زیرساخت‌های تامین مواد غذایی اوکراین را خواستار شد.

رئیس برنامه توسعه سازمان ملل: بحران انرژی اوکراین به چالش توسعه‌ای تبدیل شده است

«الکساندر دی‌کرو» مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز هشدار داد که حملات مکرر در مناطق مختلف اوکراین، غیرنظامیان را از امکانات حیاتی همچون گرمایش، برق، آب و خدمات درمانی که برای ادامه زندگی به آنها نیاز دارند، محروم کرده است.

وی با اشاره به اینکه «خط مقدم جنگ بسیار فراتر از میدان نبرد امتداد یافته است»، گفت که ابعاد بی‌سابقه حملات به زیرساخت‌های انرژی و آب اوکراین به‌گونه‌ای است که «دیگر نمی‌توان آنها را خسارات جانبی جنگ به شمار آورد.»

دی‌کرو افزود: از ماه اکتبر، حملات بیش از پیش بر پست‌های برق فشار قوی و خطوط انتقال برق متمرکز شده‌اند؛ تاسیساتی که وظیفه تامین برق شهر‌های بزرگ را بر عهده دارند.

وی با اشاره به ابعاد گسترده این بحران گفت که «این موضوع بسیار فراتر از یک مشکل زیرساختی است» و تاکید کرد که اوکراین همزمان با یک بحران بشردوستانه و یک چالش جدی در مسیر توسعه روبه‌رو است.

این مقام سازمان ملل افزود: در چنین شرایطی، برنامه توسعه سازمان ملل متحد با همکاری مقام‌های ملی و محلی اوکراین، تلاش می‌کند جریان برق را به مناطق آسیب‌دیده بازگرداند و همزمان از روند بازسازی و احیای بلندمدت این کشور حمایت کند.

وی ادامه داد: «این اقدامات در کانون ماموریت توسعه‌ای ما قرار دارند؛ یعنی تضمین تداوم خدمات ضروری، حفاظت از معیشت مردم و کمک به جوامع برای حفظ فعالیت‌های روزمره خود.»

این مقام سازمان ملل افزود: برنامه توسعه سازمان ملل متحد برای بازسازی شبکه برق اوکراین، ترانسفورماتور‌هایی در اختیار این کشور قرار داده و همچنین ژنراتور‌ها و نیروگاه‌های برق را برای تامین برق مورد نیاز مناطق مختلف ارسال کرده است.

مدیر برنامه توسعه سازمان ملل گفت: حمایت‌های این نهاد در حوزه انرژی، ۴۳۵ جامعه محلی را در تمامی ۲۴ منطقه اوکراین تحت پوشش قرار داده است و برآورد می‌شود که حدود ۶.۷ میلیون نفر از این کمک‌ها که با هدف بهبود زیرساخت‌های برق، گرمایش و آب‌رسانی ارائه شده‌اند، بهره‌مند شده باشند.

این مقام سازمان ملل متحد اضافه کرد: «هدف ما این است که برق و گرمای مورد نیاز مردم برای گذر از زمستان پیش رو را تامین و در عین حال، زیرساخت‌های انرژی این کشور را برای سال‌های آینده تقویت کنیم.»