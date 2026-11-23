دیدار تیم‌های فوتبال استقلال ایران و العین امارات برنده‌ای نداشت و امتیاز‌ها در امارات تقسیم شد.

جوان آنلاین: تیم‌های فوتبال استقلال ایران و العین امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه دوم آذر و از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت چوی هیون جای از کره جنوبی در ورزشگاه هزاع بن زاید شهر دبی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. سامان فلاح زننده گل استقلال در این بازی بود.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف (کارت زرد)، عارف آقاسی، سامان فلاح، صالح حردانی (کارت زرد)، حسین گودرزی (کارت زرد)، امیرمحمد رزاقی نیا (۶۱- جلال‌الدین ماشاریپوف)، اسماعیل قلی‌زاده (۶۵- سعید سحرخیزان)، یاسر آسانی، محمدحسین اسلامی ۸۶- محمدرضاآزادی) و روزبه چشمی

ترکیب العین:

خالد عیسی، یحیی بن خالق (۴۵- سکوکو) (کارت زرد)، جورجوس جیاکوماکیس (۶۹- سانتوس)، کاکو (۷۸- البلوشی)، حسین رحیمی، مارسِل راتنیک، والنتینو لازارو (۷۸- اریک)، پالاسیوس، رامی ربیعه، آمادو نیانگ، عبدالکریم ترائوره (کارت زرد)

شروع خوب استقلال

آبی‌پوشان ایران در دقایق ابتدایی بازی نمایش هجومی‌تری داشتند و در دقیقه ۲، حسین گودرزی با شوتی زمینی از پشت محوطه جریمه نخستین موقعیت استقلال را ایجاد کرد که خالد عیسی، دروازه‌بان العین، توپ را در آغوش گرفت.

یک دقیقه بعد، یاسر آسانی از سمت راست وارد محوطه جریمه العین شد و با ضربه‌ای خطرناک دروازه این تیم را تهدید کرد، اما توپ به تور کنار دروازه برخورد کرد و به بیرون رفت.

در ادامه، بازیکنان دو تیم بیشتر در میانه زمین به دنبال کنترل توپ بودند و موقعیت جدی روی دروازه‌ها ایجاد نشد. در دقیقه ۶، حسین رحیمی مهاجم العین برای تصاحب توپ در محوطه جریمه استقلال با سامان فلاح برخورد کرد و روی زمین افتاد، اما داور کره‌ای این دیدار اعتقادی به اعلام خطای پنالتی نداشت و دستور به ادامه بازی داد.

در دقیقه ۱۸، رستم آشورماتوف مدافع استقلال، در پاس رو به عقب به حبیب فرعباسی دچار اشتباه شد و توپ با سرعت کمی به سمت دروازه رفت. فرعباسی به سختی خود را به توپ رساند و آن را دفع کرد تا دروازه استقلال از یک خطر جدی نجات پیدا کند.

استقلال در دقیقه ۲۱ صاحب ضربه کرنر شد و صالح حردانی توپ را به محوطه جریمه العین فرستاد. روزبه چشمی با ضربه سر دروازه حریف را هدف قرار داد، اما توپ با اختلاف کمی از بالای دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۲۶، ترائوره با شوتی از راه دور دروازه استقلال را تهدید کرد که توپ با اختلاف زیادی از بالای دروازه به بیرون رفت. یک دقیقه بعد نیز ارسال کرنر بازیکنان العین با ضربه سر ترائوره همراه شد، اما توپ از بالای دروازه استقلال عبور کرد و راهی به چارچوب نداشت.

تیرک دروازه به کمک استقلال آمد

در دقیقه ۲۸، پالاسیوس از راه دور اقدام به شوت‌زنی کرد که حبیب فرعباسی در مهار توپ به مشکل خورد. ضربه پرقدرت بازیکن العین پس از برخورد با دست دروازه‌بان استقلال به تیرک عمودی دروازه برخورد کرد و به بیرون رفت تا آبی‌پوشان از باز شدن دروازه خود نجات پیدا کنند.

در دقیقه ۳۳، حسین گودرزی توپ را به محوطه جریمه العین ارسال کرد و توپ به یاسر آسانی رسید. این بازیکن پس از کنترل توپ اقدام به شوت‌زنی کرد، اما ضربه او با اختلاف زیادی از بالای دروازه به بیرون رفت.

شروع نیمه دوم

در نیمه دوم بازیکنان استقلال بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۴۹، یاسر آسانی قصد داشت با حرکت به سمت محوطه جریمه العین موقعیت خطرناکی ایجاد کند، اما سکوکو، مدافع العین، با خطا مانع پیشروی او شد و داور مسابقه این بازیکن را با کارت زرد جریمه کرد.

گل اول استقلال توسط سامان فلاح

یک دقیقه پس از این اتفاق، استقلال روی ارسال یاسر آسانی از روی ضربه ایستگاهی به گل رسید. آسانی توپ را به محوطه جریمه العین فرستاد و سامان فلاح با ضربه سر موفق شد دروازه خالد عیسی را باز کند تا آبی‌پوشان در دقیقه ۵۰ از حریف اماراتی خود پیش بیفتند.

در دقیقه ۵۴، یاسر آسانی بار دیگر در نقش سازنده ظاهر شد و با پاس خود اسماعیل قلی‌زاده را در موقعیت شوت‌زنی قرار داد. قلی‌زاده پس از حرکت در عرض با پای راست به سمت دروازه العین شوت زد، اما دروازه‌بان این تیم با واکنشی مناسب توپ را مهار کرد.

حردانی محروم شد

در دقیقه ۵۷، صالح حردانی مدافع استقلال، به دلیل رفتار غیرورزشی از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد و در مجموع سه کارته شد تا در بازی بعدی استقلال مقابل نفتچی فرغانه ازبکستان در هفته ششم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا غایب باشد.

العین به بازی برگشت

در دقیقه ۵۸، بازیکنان العین روی یک حمله به دروازه استقلال نزدیک شدند و ترائوره با ارسال پاس در عرض، پالاسیوس را صاحب توپ کرد. این بازیکن در حالی که روزبه چشمی برای مهار او اقدام کرده بود، با ضربه‌ای دقیق موفق شد گل تساوی را برای نماینده امارات به ثمر برساند تا نتیجه بازی یک بر یک شود.

در دقیقه ۶۶، استقلال بار دیگر صاحب موقعیت گلزنی شد. یاسر آسانی با پاسی مناسب سعید سحرخیزان را در موقعیت شوت‌زنی قرار داد، اما ضربه مهاجم استقلال با واکنش دروازه‌بان العین مهار شد تا این فرصت نیز برای آبی‌پوشان از دست برود.

در دقیقه ۷۱، حسین گودرزی برای متوقف کردن ترائوره که قصد نزدیک شدن به محوطه جریمه استقلال را داشت، مرتکب خطا شد و داور مسابقه مدافع استقلال را با کارت زرد جریمه کرد.

چهار دقیقه بعد، العین روی یک ضدحمله فرصت دیگری برای گلزنی به دست آورد. ترائوره توپ را در سمت راست به حسین رحیمی رساند و این بازیکن با شوتی به سمت دروازه استقلال اقدام کرد، اما حبیب فرعباسی با واکنشی تماشایی مانع از باز شدن دروازه آبی‌پوشان شد.

در دقیقه ۸۲، العین فرصت بسیار خوبی برای پیش افتادن از استقلال به دست آورد. سانتوس با حرکتی زیبا مدافع استقلال را از پیش رو برداشت و در موقعیت تک‌به‌تک با حبیب فرعباسی قرار گرفت، اما دروازه‌بان استقلال با واکنشی تماشایی ضربه او را مهار کرد و مانع از باز شدن دروازه تیمش شد.

در دقیقه ۸۸، سعید سحرخیزان فرصت مناسبی برای به ثمر رساندن گل دوم استقلال داشت، اما با تعلل در استفاده از موقعیت به دست آمده نتوانست دروازه العین را باز کند. پس از این فرصت از دست رفته، بازیکنان العین روی ضدحمله به سمت دروازه استقلال حرکت کردند که حبیب فرعباسی بار دیگر با مهار توپ، مانع از گلزنی نماینده امارات شد.

با کسب یک امتیاز ابن بازی العین با ۱۳ و استقلال با ۱۰ امتیاز در صدر و رده سوم جدول باقی ماندند.