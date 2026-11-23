رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست از بهبود نسبی کیفیت هوای کلان‌شهر‌های کشور در تابستان ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: بر اساس نتایج پایش و تحلیل داده‌های ۱۰ کلانشهر منتخب، بیش از ۶۸ درصد روز‌های تابستان در وضعیت پاک و قابل قبول سپری شده است.

جوان آنلاین: از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، احمد طاهری با اشاره به انتشار نخستین گزارش فصلی پایش کیفیت هوای کلان‌شهر‌های کشور از سوی این سازمان اظهار کرد: این گزارش با هدف ارائه تصویری مستند و مقایسه‌ای از وضعیت کیفیت هوا، ارزیابی روند تغییرات آلاینده‌ها و فراهم کردن مبنایی داده‌محور برای بررسی اثربخشی برنامه‌های کاهش آلودگی هوا تدوین شده است.

وی افزود: گزارش فصلی تابستان ۱۴۰۵ بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های فعال سنجش کیفیت هوا در ۱۰ کلانشهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرج، قم، اهواز، کرمانشاه و ارومیه و با تلفیق مشاهدات زمینی و داده‌های پایش ماهواره‌ای تهیه شده است.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: بررسی داده‌ها نشان می‌دهد تبریز و ارومیه در تمام ۹۳ روز تابستان شاخص کیفیت هوای کمتر از ۱۰۰ داشته و هیچ روز ناسالمی را تجربه نکرده‌اند. پس از این دو شهر، شیراز با ۹۰ روز (۹۷ درصد) و کرمانشاه با ۸۷ روز (۹۴ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. سهم روز‌های پاک و قابل قبول در کرج ۸۹ درصد، قم ۸۸ درصد، اصفهان ۸۱ درصد، مشهد ۷۰ درصد و تهران ۶۱ درصد بوده است.

طاهری با اشاره به مقایسه وضعیت آلودگی هوا با تابستان سال گذشته تصریح کرد: نتایج این مقایسه از کاهش غلظت ذرات معلق، به‌ویژه در مناطق غربی و جنوبی کشور، حکایت دارد. بیشترین کاهش در اهواز ثبت شده است؛ به‌طوری‌که میانگین غلظت ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون (PM ۱۰) در این شهر ۵۹ درصد و ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) نیز ۴۵ درصد نسبت به تابستان ۱۴۰۴ کاهش یافته است. همچنین سهم روز‌های پاک و قابل قبول در این کلان‌شهر به ۷۱ درصد رسیده است.

وی درباره عوامل مؤثر بر آلودگی هوای کلان‌شهر‌ها نیز گفت: بررسی آلاینده‌های مسئول در روز‌های ناسالم نشان می‌دهد الگوی آلودگی در مناطق مختلف کشور یکسان نیست؛ در مناطق غربی، جنوبی و شرقی، ذرات معلق ناشی از شرایط اقلیمی و کانون‌های گردوغبار همچنان عامل اصلی افت کیفیت هوا هستند، درحالی‌که در مناطق مرکزی و صنعتی، از جمله تهران و کرج، آلاینده ثانویه ازن در ساعات اوج تابش خورشید نقش مؤثرتری در افزایش شاخص آلودگی هوا دارد.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اهمیت استمرار این روند گزارش‌دهی خاطرنشان کرد: انتشار گزارش‌های فصلی و تداوم پایش داده‌محور کیفیت هوا، امکان مقایسه وضعیت آلودگی در دوره‌های مختلف، شناسایی کانون‌های اصلی آلودگی و ارزیابی دقیق‌تر اثربخشی اقدامات اجرایی را فراهم می‌کند و می‌تواند مبنای مؤثری برای هدفمندتر شدن سیاست‌گذاری‌های این حوزه باشد.

وی افزود: به‌روزرسانی و تقویت سامانه‌های پایش کیفیت هوا، اجرای برنامه‌های تثبیت کانون‌های گردوغبار، کنترل انتشار پیش‌ساز‌های ازن و بخارات هیدروکربنی و کاهش انتشار ذرات معلق از جمله اقداماتی است که برای تداوم روند بهبود کیفیت هوا و حفاظت از سلامت شهروندان باید با جدیت دنبال شود.