پلیس رژیم صهیونیستی از بیم انفجار، حمل دوچرخه و موتور‌های برقی در قطار‌ها را ممنوع کرد.

جوان آنلاین: روزنامه یسرائیل هیوم در گزارشی اعلام کرد که از این پس مسافران خطوط قطار اسرائیل، حق همراه بردن موتور سیکلت و دوچرخه برقی خود را به داخل واگن‌های قطار نخواهند داشت.

به گزارش تسنیم، به اعتراف این رسانه، محافل امنیتی اسرائیلی نگران آن هستند که باتری‌های لیتیومی این وسایل نقلیه درون واگن‌های قطار منفجر و سبب بروز خسارت و تلفات در میان مسافران شود.

در گزارش این رسانه آمده است: ممکن است به‌زودی تغییر بزرگی در عادات سفر هزاران اسرائیلی ایجاد شود، چون پلیس و نیرو‌های آتش‌نشانی و امداد و نجات از شرکت راه‌آهن اسرائیل خواسته‌اند که حمل دوچرخه و اسکوتر‌های برقی توسط مسافران در قطار‌ها را ممنوع کند.

دلیل این درخواست، نگرانی از آتش‌گرفتن باتری‌های لیتیومی است که ممکن است به انفجار در طول سفر منجر شود.

این رسانه بدون اشاره به دلایل چنین نتیجه گیری توسط نهاد‌های امنیتی و امدادی نوشت: در واکنش به این درخواست، شرکت راه‌آهن اسرائیل خواستار برگزاری نشستی فوری برای بررسی این موضوع و پیامد‌های آن شده است. در صورت موافقت با این درخواست، این تصمیم می‌تواند بر شمار زیادی از مسافرانی تأثیر بگذارد که برای رسیدن به ایستگاه‌ها و بازگشت از آنها، سفر با قطار را با استفاده از دوچرخه یا اسکوتر برقی ترکیب می‌کنند.

هیوم با اشاره به شلوغی قطار‌ها اعلام کرد که وقوع هر نوع انفجار یا آتش سوزی در این واگن‌ها می‌تواند تبعات شدیدی را در پی داشته باشد.

گفتنی است در جنگ گذشته رژیم صهیونیستی با استفاده از تغییراتی در باتری پیجر‌ها اقدام به انجام عملیات گسترده ترور در میان مردم لبنان کرده بود.