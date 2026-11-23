\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0627\u0644\u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647\u060c \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u062e\u0632\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0627\u0631\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0627 \u0635\u062f\u0648\u0631 \u0628\u06cc\u0627\u0646\u06cc\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u062a\u062d\u0631\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0645\u0631\u062a\u0628\u0637 \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u062f\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0641\u0631\u062f \u0648 \u0646\u0647\u0627\u062f \u0631\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f.