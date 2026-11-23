جوان آنلاین: صالح حردانی مدافع تیم فوتبال استقلال با دریافت کارت زرد در دیدار مقابل العین امارات، سه‌اخطاره شد و دیدار بعدی آبی‌پوشان در لیگ نخبگان آسیا را از دست داد.

حردانی در جریان دیدار استقلال و العین امارات در چارچوب رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا با دریافت کارت زرد از داور مسابقه، تعداد اخطار‌های خود در این رقابت‌ها را به سه رساند. این بازیکن پیش از این در دیدار‌های استقلال مقابل السد قطر و شباب الاهلی امارات نیز کارت زرد دریافت کرده بود.

با این حساب مدافع استقلال به دلیل محرومیت ناشی از سه‌اخطاره شدن نمی‌تواند آبی‌پوشان را در دیدار برابر نفتچی ازبکستان همراهی کند. استقلال روز دوشنبه ۱۶ آذر در ادامه رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا به مصاف نماینده ازبکستان خواهد رفت و غیبت حردانی می‌تواند یکی از دغدغه‌های کادر فنی این تیم برای چینش خط دفاعی باشد.