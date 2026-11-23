جوان آنلاین: از شبکه المسیره، سریع در این بیانیه افزود: ارتش عربستان در این حملات، زیرساخت‌ها و اماکن غیرنظامی استان‌های صنعا، لحج، تعز، الحدیده، صعده و حجه مورد حمله قرار داده است.

وی گفت: حملات هوایی عربستان از طریق جنگنده‌های F ۱۵ و از پایگاه خمیس مشیط و تجاوز‌های موشکی از نجران انجام شده است.

سریع افزود: در این حملات شماری از غیرنظامیان شهید و زخمی شده‌اند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: شمار حملات هوایی و موشکی عربستان به یمن با احتساب این حملات به پنج هزار و ۶۴۸ موشکی و هوایی افزایش یافته است.

سریع افزود: جنایت‌های وحشیانه دشمن در الحدیده و لحج بدون پاسخ نخواهد ماند و پیامد‌های سنگینی برای عربستان خواهد داشت.