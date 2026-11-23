جوان آنلاین: روزنامه معاریو در گزارشی از جهش قابل توجه خشونت علیه زنان به ویژه قتل زنان در رژیم صهیونیستی پرده برداشت.

به گزارش تسنیم، به نوشته این رسانه عبری زبان آمار منتشر شده توسط اداره آمار اسرائیل اطلاعات بسیار نگران کننده‌ای را در رابطه با شرایط زنان در اسرائیل (مناطق اشغالی ۱۹۴۸) نشان می‌دهد به طوری که طی سال ۲۰۲۵ دست کم ۴۶ زن کشته شده، بیش از نیم میلیون زن قربانی جرایم مختلف شده‌اند و یک سوم زنان هم اعلام کردند با تاریک شدن هوا جرات حضور تنها خارج از خانه را ندارند.

در ادامه این گزارش آمده است: تعداد زنانی که در سال ۲۰۲۵ به قتل رسیدند، به ۴۶ نفر افزایش یافت که معادل ۱۵ درصد از مجموع قتل‌ها در آن سال است.

این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۴ افزایش نشان می‌دهد؛ در آن سال ۳۵ زن به قتل رسیدند که معادل ۱۲.۵ درصد از مجموع قتل‌ها بود.

این آمار را اداره مرکزی آمار به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان منتشر کرده است؛ روزی که روز چهارشنبه گرامی داشته می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته، ۹ زن به دست شرکای زندگی خود به قتل رسیده‌اند.

داده‌های اداره مرکزی آمار همچنین نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵، تعداد ۳۱۵ هزار و ۹۲۱ زن و مرد برای گزارش یا اعلام موارد خشونت از هر نوع با مراجع مربوطه تماس گرفته‌اند که ۷۳ درصد آنان زن و ۲۷ درصد مرد بوده‌اند. از مجموع این تماس‌ها یا گزارش‌ها، ۲۷۲ هزار و ۴۹۵ مورد (۸۶.۳ درصد) به خشونت در روابط، در ابعاد مختلف آن (روانی، اقتصادی، جسمی، جنسی و ترکیبی) مربوط بوده است که ۶۹ درصد از گزارش‌دهندگان را زنان و ۳۱ درصد را مردان تشکیل می‌دادند.