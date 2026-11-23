معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد: کی یف و غرب همچنان می‌خواهند با ضرب الاجل از روسیه امتیاز بگیرند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریا نووستی، «آنا یوستیگنیوا» معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در سخنانی اعلام کرد: حمله پهپادی به کشتی باری اسپارتا ۲ در خلیج فنلاند نشان دهنده گسترش تروریسم به منطقه بالتیک است.

معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در این خصوص ادامه داد: کی یف و غرب همچنان می‌خواهند با ضرب الاجل از روسیه امتیاز بگیرند.

«آنا یوستیگنیوا» سپس اضافه کرد: تا زمانی که کی یف و غرب به زیان بار بودن مسیر خود پی ببرند، به اجرای حق خود برای امنیت از طریق عملیات ویژه نظامی ادامه می‌دهیم.

این در حالیست که وزارت دفاع فنلاند روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که گارد مرزی این کشور یک واحد گشتی را به سوی کشتی باری اعزام کرده است که در آب‌های بی طرف «خلیج فنلاند» مورد حمله قرار گرفته است.

پیش‌تر الکساندر دروزدنکو، فرماندار منطقه لنینگراد، در کانال تلگرامی خود نوشته بود که یک کشتی باری در حال حرکت به سمت «کالینینگراد» (منطقه برون‌بومی روسیه در دریای بالتیک) در آب‌های بین المللی خلیج فنلاند هدف حمله پهپاد‌ها قرار گرفته است.