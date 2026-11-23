جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: محاصره زمینی ایران تقریباً غیرممکن است؛ چه به دلیل وسعت کشور، چه به دلیل تعدد استان‌ها که هر یک ظرفیت‌های متنوعی دارند، ارتباطات گسترده با استان‌های هم‌جوار در کشور‌های همسایه، تردد زیاد و پیوند‌های مردمی و ریشه‌های تاریخی و فرهنگی دو طرف مرز، ظرفیت‌هایی در استان‌های کشور به‌ویژه استان‌های مرزی وجود دارد که آنچه را دشمن می‌خواهد به روی ما ببندد، استان‌ها می‌توانند باز کنند.

وی خاطر نشان کرد: وظیفه مجموعه کشور و مردم این است که دشمنان را از اعمال تحریم ناامید کنیم؛ بهترین راه مقابله با این فشار‌ها آن است که تحریم‌کنندگان را از رسیدن به اهدافشان ناامید کنیم تا بدانند این ابزار کارایی ندارد و نخواهد داشت. البته این به معنای کنار گذاشتن وظیفه دیگر وزارت امور خارجه یعنی گشودن راه‌های دیپلماتیک برای مذاکره و رفع تحریم‌ها نیست و آن مسیر نیز به جای خود جریان دارد.