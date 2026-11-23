جوان آنلاین: مثل همیشه نشست‌های خبری ژوزه مورینیو با صحبت‌های خاص او همراه است و این بار هم آقای خاص صحبت‌های جالبی را بر زبان آورد.

به گزارش ایسنا، مورینیو گفت: خوشبختانه بازیکنانی دارم که در دروغ گفتن تبحر دارند؛ بازیکنانی که به من می‌گویند در اوج آمادگی برای بازی کردن هستند، در حالی که واقعاً چنین شرایطی ندارند. من آنها را خیلی دوست دارم، اما به من می‌گویند کاملاً آماده‌اند، در حالی که در حقیقت آماده نیستند. با وجود تمام این عوامل، در شرایط بسیار دشواری قرار می‌گیریم.

وی در واکنش به اظهارات یکی از بازیکنان ویارئال هم که داوران را به حمایت از بارسلونا و رئال مادرید متهم کرده بود، گفت: او دچار فراموشی شده است؛ بله، دقیقا همین مشکل را دارد، او حافظه‌اش را از دست داده است! او دچار فراموشی شده، زیرا در دیدار مقابل رئال مادرید (۲ بر صفر)، بازی عملا تمام شده بود، اما گل ما مردود اعلام شد و وینیسیوس اخراج شد. رئال مادرید نیز به مدت ۲۰ دقیقه، به‌علاوه ۸ دقیقه وقت تلف‌شده، با ۱۰ بازیکن بازی کرد.

سرمربی رئال مادرید ادامه داد: او دچار فراموشی شده یا اینکه ترجیح می‌دهد راه ساده‌تر را انتخاب کند و هر دو باشگاه را در یک دسته قرار دهد. می‌تواند چنین کاری انجام دهد، اما نه در پرونده نگریرا! در ارتباط با پرونده نگریرا، بهتر است نام ما را از این ماجرا خارج کند. اما اگر می‌خواهد حرف‌های بی‌معنی بزند یا در چنین مسائل کوچکی دچار فراموشی شود، موضوع چندان فاجعه‌آمیزی نیست.