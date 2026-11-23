معاون دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی و هشدار درباره گسترش جنگ روسیه و اوکراین و حملات به خارج از مرز‌های این دو کشور، تاکید کرد: هرگونه روندی برای پایان دادن به این جنگ باید با مشارکت کامل اوکراین پیش برود و نگرانی‌های مشروع همه طرف‌های جنگ را مدنظر قرار دهد.

جوان آنلاین: «رزماری دی‌کارلو» معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح‌سازی امروز دوشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره اوکراین گفت: ما از گسترش حملات به خارج از آب‌های سرزمینی اوکراین و روسیه به ویژه در منطقه انحصاری اقتصادی بلغارستان و سواحل رومانی در دریای سیاه، نگران هستیم. کشتیرانی غیرنظامی و زیرساخت‌های بندری باید مورد حفاظت قرار گیرند.

به گزارش ایرنا، این مقام سازمان ملل همچنین هشدار داد: در دریای سیاه، حملات پهپادی همچنان کشتیرانی غیرنظامی را تهدید می‌کند. پیامد‌های این حملات بسیار فراتر از منطقه است و صادرات غلات و سایر مواد غذایی به کشور‌های نیازمند را مختل می‌کند.

دی کارلو گفت: از ژوئن تا اکتبر ۲۰۲۶، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش‌های مربوط به ۱۶۴ حمله به کشتی‌های تجاری در مناطق اودسا و میکولایف اوکراین و همچنین در دریای سیاه را ثبت کرده است. از میان این موارد، این دفتر تاکنون ۱۵ حمله را تائید کرده است که در جریان آنها دست‌کم ۲۱ نفر از کارکنان کشتی‌ها کشته و ۴۳ نفر زخمی شده‌اند.

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح‌سازی، ادامه داد که حملات گسترده در سراسر اوکراین همچنان ادامه دارد و جان انسان‌ها و زیرساخت‌ها را نابود می‌کند.

وی گفت: میلیون‌ها نفر با این ترس زندگی می‌کنند که حمله‌ای ممکن است خانه، مدرسه فرزندان یا عزیزانشان را هدف قرار دهد. با نزدیک شدن فصل زمستان، خانواده‌ها بار دیگر خود را برای زندگی بدون برق، آب و گرمایش آماده می‌کنند.

دی کارلو افزود: در ۲۳ نوامبر (۲ آذر)، بنا بر گزارش‌ها، دست‌کم پنج نفر در حملات روسیه به مناطق دونتسک، خارکیف، زاپوریژیا و سومی اوکراین کشته شدند. همچنین حملات به مراکز جمعیتی در طول آخر هفته ادامه یافت.

وی با تاکید بر اینکه «حقوق بین‌الملل بشردوستانه کاملا روشن است و حمله به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی ممنوع است»، تاکید کرد: حملات مکرر به زیرساخت‌های انرژی و سایر زیرساخت‌های غیرنظامی، نیاز‌های بشردوستانه را به مناطقی بسیار فراتر از خطوط مقدم گسترش داده است؛ در همین حال، اختلال در تامین گرمایش، برق و آب، زندگی غیرنظامیان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح گفت: «حملات به زیرساخت‌های انرژی در سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حتی گسترده‌تر و نظام‌مندتر بوده است.»

وی تاکید کرد: «چشم‌انداز زمستان پیش رو عمیقا نگران‌کننده است» و بار دیگر بر برقراری آتش‌بس کامل، فوری و بدون قیدوشرط تاکید می‌کنیم و آن را گامی حیاتی در مسیر دستیابی به صلحی عادلانه، پایدار و جامع مطابق با حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد می‌دانیم.

معاون دبیرکل سازمان ملل گفت: گفت وگوی مستمر و تعاملات دیپلماتیک همچنان ضروری هستند. هرگونه روندی برای پایان دادن به این جنگ باید با مشارکت کامل اوکراین پیش برود و نگرانی‌های مشروع همه طرف‌های متاثر از این جنگ را مدنظر قرار دهد.

معاون آنتونیو گوترش افزود: ما از طرفین می‌خواهیم با رویکردی سازنده وارد تعامل شوند، اراده سیاسی واقعی خود را نشان دهند و گام‌های عملی برای کاهش تنش‌ها و برقراری صلح بردارند. ما بار دیگر بر درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد برای برقراری آتش‌بس کامل، فوری و بدون قیدوشرط تاکید می‌کنیم که گامی حیاتی در مسیر دستیابی به صلحی عادلانه، پایدار و جامع، مطابق با حقوق بین‌الملل، از جمله منشور ملل متحد و قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل متحد است.

دی کارلو گفت: همچنین بار دیگر حمایت خود را از تمامیت ارضی اوکراین در چارچوب مرز‌های به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی این کشور اعلام می‌کنیم. سازمان ملل متحد آماده است از تمامی تلاش‌ها برای دستیابی به این اهداف حمایت کند.

رئیس برنامه جهانی غذا خواستار تعیین «سه خط قرمز» برای جلوگیری از فاجعه گرسنگی شد

«لوک جی. لیندبرگ» مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا نیز با اشاره به داستان «سامیا» مادر پنج فرزند که دو هفته پیش در یکی از اردوگاه‌های آوارگان در جنوب مرکزی سودان با او دیدار کرده بود، گفت که این زن پس از فرار از درگیری‌ها در دارفور، اکنون برای زنده ماندن با دشواری دست‌وپنجه نرم می‌کند.

وی افزود که دلیل این وضعیت، افزایش سرسام‌آور هزینه تامین یک سبد غذایی اولیه است؛ به‌گونه‌ای که قیمت‌ها اکنون در مقایسه با ماه فوریه ۱۳۰ درصد افزایش یافته است.

به گفته وی، این وضعیت در نتیجه یک «شوک جهانی قیمت‌ها» رخ داده که ناشی از ترکیب فشار‌های تغییرات اقلیمی و تداوم سه مانع در مسیر‌های دریایی است که به‌شدت صادرات مواد غذایی و نهاده‌های کشاورزی را محدود کرده‌اند.

وی گفت: «دریای سیاه منبعی حیاتی برای تامین مواد غذایی بسیاری از کشور‌هایی است که برنامه جهانی غذا در آنها فعالیت می‌کند.»

او همچنین خاطرنشان کرد که شاخص قیمت مواد غذایی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ماه سپتامبر به بالاترین میزان خود در چهار سال گذشته رسید.

وی با تاکید بر اینکه نوسانات کنونی ناشی از افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کالا‌ها به معنای «غذای کمتر برای خانواده‌های کمتر» است، هشدار داد که اگر شرایط کنونی تغییر نکند، تا اواسط سال ۲۰۲۷ هزینه اضافی عملیات برنامه جهانی غذا به ۷۲۷ میلیون دلار خواهد رسید و کمک‌رسانی به ۷.۳ میلیون نفر در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

او با بیان اینکه «این سناریویی غیرقابل تصور است و نمی‌توانست در زمان بدتری رخ دهد» از کشور‌های عضو خواست تا برای تحقق جهانی عاری از گرسنگی، سه خط قرمز تعیین کنند: دیگر هیچ قحطی رخ ندهد، از غذا به‌عنوان سلاح استفاده نشود و هیچ حمله‌ای علیه کارکنان بشردوستانه صورت نگیرد.