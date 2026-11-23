وزیر فرهنگ روسیه با ابراز خرسندی از روند رو به رشد تعاملات فرهنگی دو کشور، برگزاری موفق جشنواره فرهنگی ایران در روسیه، آمادگی این وزارتخانه را برای برگزاری جشنواره فرهنگ روسیه در ایران اعلام کرد.

جوان آنلاین: از سفارت ایران در مسکو، اولگا لیوبیموا روز دوشنبه در دیدار با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، استقبال مخاطبان روس از رویداد‌های فرهنگی ایران در روسیه را یادآور شد.

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به دعوت اسقف اعظم کلیسای ارتدکس روسیه به مسکو سفر کرده است، نیز در این دیدار با قدردانی از همکاری و مساعدت وزارت فرهنگ روسیه در برگزاری روز‌های فرهنگی ایران در فدراسیون روسیه، این رویداد را موفق و تأثیرگذار توصیف کرد.

ایمانی‌پور بر اهمیت استمرار برنامه‌های فرهنگی مشترک و اجرای توافقات حاصل‌شده در کمیته همکاری‌های فرهنگی دو کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به استقبال گسترده مخاطبان روس از برنامه‌های فرهنگی ایران در شهر‌های مسکو، سن پترزبورگ، آستراخان و کازان، برگزاری این رویداد‌ها را در تقویت شناخت متقابل ملت‌های دو کشور و ارتقای سطح روابط فرهنگی مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد که جشنواره فرهنگ روسیه نیز در آینده نزدیک در ایران برگزار شود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای میزبانی از هیأت مقدماتی روسیه به‌منظور بررسی جزئیات برگزاری این جشنواره اعلام کرد.

کاظم جلالی سفیر کشورمان در مسکو نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه همکاری‌های فرهنگی از ارکان مهم تحکیم روابط دوجانبه است، خاطرنشان کرد: روابط ایران و روسیه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار است و توسعه مناسبات فرهنگی می‌تواند به تعمیق پیوند‌های دو ملت کمک کند.

در این دیدار، طرفین همچنین درباره اجرای توافقات کمیته همکاری‌های فرهنگی، توسعه تعاملات سینمایی، تبادل هیأت‌های فرهنگی و هنری و برگزاری نمایشگاه‌ها و رویداد‌های مشترک تبادل نظر کردند.

در این دیدار که با حضور آندری مالیشف معاون وزیر فرهنگ روسیه برگزار شد، حسین دیوسالار معاون فرهنگی و توسعه آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و عبدالرضا راشد رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو نیز حضور داشتند.

به گزارش ایرنا، رویداد‌های مرتبط با روز‌های فرهنگی ایران در روسیه، سوم مهر ۱۴۰۵ با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سن‌پترزبورگ آغاز شد و پس از افتتاح رسمی در مسکو، در کازان و آستراخان نیز ادامه یافت. هرچند این رویداد‌ها ۱۴ مهر پایان یافت، اما نمایشگاه هنرمندان کشورمان تا ۲۸ مهر در شهر کازان برپا بود.

آئین رسمی گشایش «روز‌های ایران در روسیه» دوشنبه شب (ششم مهر ۱۴۰۵) با حضور وزیران فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در تالار مشهور «بالشوی تئاتر» در مرکز شهر مسکو برگزار و با طنین موسیقی هنرمندان ایرانی همراه شده بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به مسکو درباره این رویداد گفته بود: در کاروان ۱۶۸ نفره هنرمندان ایران (به یاد شهیدان میناب)، فعالان موسیقی، هنر‌های نمایشی، سینما و تئاتر، فرهنگ و ادب، اسناد و نسخ خطی و کتابخانه، زبان فارسی و شعر، ادبیات داستانی و برخی از اصحاب رسانه حضور دارند.

صالحی افزود: این ترکیب از اهالی فرهنگ، منظومه‌ای متنوع و بی‌سابقه در هفته‌های فرهنگی متعددی است که تاکنون در خارج از کشور برگزار شده است؛ علاوه بر این، نکته متمایز دیگر، شهر‌ها و اماکن، محل برگزاری روز‌های فرهنگی ایران در روسیه است.

رویداد‌های مرتبط با هفته فرهنگی روسیه در ایران پیش از این خرداد ۱۴۰۴ برگزار شده بود.