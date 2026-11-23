جوان آنلاین: جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی، در پاسخ به پرسشی پیرامون وضعیت بازنشستگان کشوری اظهار داشت: با توجه به مطالبات و نگرانی‌های گسترده جمعی از بازنشستگان کشوری، درخواست می‌شود دستور فرمایید موضوع تفاوت‌ها و تبعیض‌های موجود در پرداخت‌ها و مزایای بازنشستگان با جدیت و فوریت بررسی و تعیین تکلیف شود.

به گزارش تسنیم، وی در ادامه با اشاره به مدت زمان بروز این مشکلات تصریح کرد: سه سال است که در میان بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، ابهامات و نارضایتی‌های فراوانی درباره نحوه اجرای قوانین، جداول پرداختی و میزان دریافتی افراد هم‌گروه و هم‌رتبه وجود دارد. برای حدود ۶۰۰ هزار بازنشسته کشوری روشن نیست که علت محروم شدن بخشی از جمعیت بازنشستگان از حقوق و مزایای عادلانه چیست؛ آیا قانون دارای نقص است یا در اجرای آن تخلف و کوتاهی صورت گرفته است؟ در هر دو صورت، انتظار می‌رود مدیریت صندوق با بررسی دقیق و شفاف، به این نابسامانی‌ها پایان دهد و اجازه ندهد تفاوت‌های غیرمنطقی و تبعیض‌آمیز در پرداخت‌ها ادامه یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان عدم مقبولیت وضعیت فعلی پرداخت‌ها گفت: شایسته نیست دریافتی یک نیروی تازه‌وارد با گروه پایین‌تر، از بازنشسته‌ای با سابقه، رتبه و گروه ممتاز بیشتر باشد؛ هم‌چنین قابل قبول نیست میان دو بازنشسته هم‌گروه و هم‌رتبه، اختلاف دریافتی ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان وجود داشته باشد. ضروری است وضعیت جداول پرداختی و مبنای محاسبه حقوق و مزایا در صندوق بازنشستگی کشوری با سایر صندوق‌های بازنشستگی و دستگاه‌های اجرایی تطبیق داده شود و از اعمال چندین جدول پرداختی و رویه‌های متفاوت جلوگیری شود.

قادری در پایان تأکید کرد: این وضعیت با شأن و کرامت بازنشستگان و عدالت اداری سازگار نیست و موجب افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی شده است. از مدیریت صندوق درخواست می‌شود ضمن بررسی فوری این موضوع، نتیجه اقدامات انجام‌شده و راهکار‌های اصلاحی را به‌صورت شفاف اعلام کرده و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، این پرونده را به‌گونه‌ای عادلانه و قانونی مختومه کند تا حقوق بازنشستگان تضییع نشود و زمینه بازگشت اعتماد و آرامش آنان فراهم آید.