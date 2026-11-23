مصاف تیم‌های فوتبال استقلال ایران و العین امارات در نیمه اول برنده‌ای نداشت و دو تیم به نتیجه تساوی رضایت دادند.

جوان آنلاین: تیم‌های فوتبال استقلال ایران و العین امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه دوم آذر و از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت چوی هیون جای از کره جنوبی در ورزشگاه هزاع بن زاید شهر دبی به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف (کارت زرد)، عارف آقاسی، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی نیا، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی، محمدحسین اسلامی و روزبه چشمی

ترکیب العین:

خالد عیسی، یحیی بن خالق، جورجوس جیاکوماکیس، کاکو، حسین رحیمی، مارسِل راتنیک، والنتینو لازارو، پالاسیوس، رامی ربیعه، آمادو نیانگ، عبدالکریم ترائوره

شروع خوب استقلال

آبی‌پوشان ایران در دقایق ابتدایی بازی نمایش هجومی‌تری داشتند و در دقیقه ۲، حسین گودرزی با شوتی زمینی از پشت محوطه جریمه نخستین موقعیت استقلال را ایجاد کرد که خالد عیسی، دروازه‌بان العین، توپ را در آغوش گرفت.

یک دقیقه بعد، یاسر آسانی از سمت راست وارد محوطه جریمه العین شد و با ضربه‌ای خطرناک دروازه این تیم را تهدید کرد، اما توپ به تور کنار دروازه برخورد کرد و به بیرون رفت.

در ادامه، بازیکنان دو تیم بیشتر در میانه زمین به دنبال کنترل توپ بودند و موقعیت جدی روی دروازه‌ها ایجاد نشد. در دقیقه ۶، حسین رحیمی مهاجم العین برای تصاحب توپ در محوطه جریمه استقلال با سامان فلاح برخورد کرد و روی زمین افتاد، اما داور کره‌ای این دیدار اعتقادی به اعلام خطای پنالتی نداشت و دستور به ادامه بازی داد.

در دقیقه ۱۸، رستم آشورماتوف مدافع استقلال، در پاس رو به عقب به حبیب فرعباسی دچار اشتباه شد و توپ با سرعت کمی به سمت دروازه رفت. فرعباسی به سختی خود را به توپ رساند و آن را دفع کرد تا دروازه استقلال از یک خطر جدی نجات پیدا کند.

استقلال در دقیقه ۲۱ صاحب ضربه کرنر شد و صالح حردانی توپ را به محوطه جریمه العین فرستاد. روزبه چشمی با ضربه سر دروازه حریف را هدف قرار داد، اما توپ با اختلاف کمی از بالای دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۲۶، ترائوره با شوتی از راه دور دروازه استقلال را تهدید کرد که توپ با اختلاف زیادی از بالای دروازه به بیرون رفت. یک دقیقه بعد نیز ارسال کرنر بازیکنان العین با ضربه سر ترائوره همراه شد، اما توپ از بالای دروازه استقلال عبور کرد و راهی به چارچوب نداشت.

تیرک دروازه به کمک استقلال آمد

در دقیقه ۲۸، پالاسیوس از راه دور اقدام به شوت‌زنی کرد که حبیب فرعباسی در مهار توپ به مشکل خورد. ضربه پرقدرت بازیکن العین پس از برخورد با دست دروازه‌بان استقلال به تیرک عمودی دروازه برخورد کرد و به بیرون رفت تا آبی‌پوشان از باز شدن دروازه خود نجات پیدا کنند.

در دقیقه ۳۳، حسین گودرزی توپ را به محوطه جریمه العین ارسال کرد و توپ به یاسر آسانی رسید. این بازیکن پس از کنترل توپ اقدام به شوت‌زنی کرد، اما ضربه او با اختلاف زیادی از بالای دروازه به بیرون رفت.

در ادامه نیمه نخست، تلاش دو تیم برای رسیدن به گل نتیجه‌ای نداشت تا استقلال و العین در پایان ۴۵ دقیقه ابتدایی با تساوی بدون گل راهی رختکن شوند.