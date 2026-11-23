جوان آنلاین: به نقل از روسیاالیوم، بازدید سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از یک مدرسه در جنوب لبنان با انتقادات گسترده در این کشور مواجه شد.

به گزارش مهر، بازدید آیلا واویه، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از مدرسه‌ای در روستای «دبل» در جنوب لبنان واقع در منطقه موسوم به «خط زرد»، با موج گسترده‌ای از انتقادات در لبنان مواجه شد. واویه در ویدئویی که روز ۲۲ نوامبر منتشر کرد و به مناسبت روز استقلال لبنان تهیه شده بود، مدعی شد که به مدرسه دولتی دبل رفته و با دانش‌آموزان لبنانی اهل جنوب این کشور دیدار کرده است.

وی در پیامی که به مناسبت سالروز استقلال لبنان در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، درباره سفر اخیر خود به جنوب لبنان و دیدار با کودکان محلی مدعی شد: در جریان آخرین سفرم به جنوب لبنان، زیبایی این سرزمین را دیدم، اما زیباترین چیزی که مشاهده کردم، امید در چشمان کودکان و رؤیا‌های ساده آنها برای داشتن آینده‌ای امن بود. برای لبنان آرزوی استقلال به معنای واقعی کلمه را دارم؛ استقلالی همراه با آزادی، کرامت و صلح، و این که اختیار تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح تنها در دست دولت لبنان باشد.

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، از این بازدید انتقاد کرد و ارتش رژیم صهیونیستی را به نقض حقوق کودکان متهم ساخت.

وی ورود نظامیان اسرائیلی به این مدرسه را نوعی نفوذ نظامی توصیف و ارتش رژیم صهیونیستی را متهم کرد که از دانش‌آموزان لبنانی برای اهداف تبلیغاتی استفاده کرده است.

سلام تأکید کرد که این حادثه حریم مراکز آموزشی و حقوق کودکان را نقض کرده است.

ریما کرامی، وزیر آموزش و پرورش لبنان نیز اعلام کرد که محتوای منتشرشده مربوط به اتفاقی در بیش از یک ماه قبل بوده و وزارتخانه از آن اطلاعی نداشته است.

وی این اقدام را محکوم کرد.

کرامی تأکید کرد: سوءاستفاده از شرایط دشوار امنیتی و انسانی که مردم ما در جنوب لبنان، به ویژه ساکنان روستا‌های مقاوم، با آن مواجه هستند، برای ورود به مدارس و بهره‌برداری تبلیغاتی و نظامی از حضور کودکان و مراکز آموزشی، اقدامی غیرقابل قبول و محکوم است. چنین اقدامی نقض حرمت مدرسه و رسالت آموزشی و انسانی آن، همچنین نقض کنوانسیون حقوق کودک، قوانین بین‌المللی و کنوانسیون ژنو است که بر لزوم دور نگه داشتن مراکز آموزشی از درگیری‌ها و حفاظت از آنها تأکید دارد.

در واکنش به ادعا‌های واویه، سندیکای معلمان لبنان نیز این اقدام را تعرض به حاکمیت ملی لبنان و حرمت مراکز آموزشی دانست و آن را تلاشی غیرقابل قبول برای بهره‌برداری تبلیغاتی نظامی از مدرسه و دانش‌آموزان آن با هدف ترمیم چهره خونین اشغالگری توصیف کرد.

این سندیکا در بیانیه‌ای تأکید کرد: مدارس لبنان مراکز آموزش، دانش و تقویت تعلق ملی هستند و نباید به تریبونی برای ارتش اشغالگر تبدیل شوند که با اقدامات تجاوزکارانه و ویرانگر خود، رنج کشتار، جنگ و آوارگی را بر مردم لبنان تحمیل کرده است.