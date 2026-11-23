جوان آنلاین: دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور تبریز از ساعت و الوصل امارات از ساعت ۱۹:۳۰ امشب از هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه سلطان بن قابوس مسقط پیگیری شد که نیمه اول با برد یک بر صفر الوصل به پایان رسید. مهدی طارمی (۴۴) برای اولصل گلزنی کرد.

ترکیب تراکتور:

پارسا جعفری، شجاع خلیل‌زاده، محمد دانشگر، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، اودیل خامروبکوف، تیبور هلیلوویچ، مهدی هاشم‌نژاد، مسعود زائرکاظمینی، امیرحسین حسین‌زاده و تومیسلاو اشتراکالی

ترکیب الوصل امارات:

دینکو هورکاش، پدرو مالئیرو، سوفیان بوفینی، گابریل وارطا، هوگو، یحیی نادر، پورتاس، مهدی طارمی، سرجینیو، نیکولاس خیمنز و پالاسیوس.

اخراج بلای جان تراکتور شد

تراکتور و الوصل در حالی مقابل یکدیگر قرار گرفتند که دو تیم از همان دقایق ابتدایی تلاش کردند با استفاده از حملات سریع به دروازه حریف نزدیک شوند. دانیال اسماعیلی‌فر در دقیقه ۱۰ با ارسالی خطرناک از سمت راست، هاشم‌نژاد را در موقعیت گلزنی قرار داد، اما ضربه این بازیکن با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت. در ادامه الوصل نیز واکنش نشان داد و در دقیقه ۱۹ شوت سرجینیو با واکنش پارسا جعفری مهار شد. دو دقیقه بعد، دروازه‌بان تراکتور بار دیگر با واکنشی تماشایی ضربه پورتاس را به کرنر فرستاد تا فشار نماینده امارات ادامه پیدا کند. الوصل در دقیقه ۲۳ و روی ضربه کرنر به موقعیت مناسبی رسید، اما مهدی طارمی نتوانست از فرصت به دست آمده استفاده کند و ضربه‌اش از کنار دروازه بیرون رفت.

تراکتور در واپسین دقایق نیمه نخست بار دیگر به حمله روی آورد و در دقیقه ۴۱، پس از حرکت امیرحسین حسین‌زاده و پاس کات‌بک او، هلیلوویچ صاحب موقعیت شد که ضربه‌اش پس از برخورد به مدافع الوصل به کرنر رفت. با این حال، اخراج محمد دانشگر نقطه عطف مسابقه بود؛ اتفاقی که معادلات تاکتیکی را تغییر داد و شرایط متفاوتی بر جریان بازی حاکم کرد. تراکتور پس از این اتفاق ناچار شد با احتیاط بیشتری بازی کند، تمرکز خود را روی حفظ ساختار دفاعی بگذارد و در مقابل، الوصل با استفاده از برتری عددی، فرصت بیشتری برای در اختیار گرفتن توپ و افزایش فشار هجومی پیدا کرد.