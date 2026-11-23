جوان آنلاین: از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، فریده حسن‌زاده با اعلام آخرین آمار مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی در استان اظهار کرد: از مجموع بیماران بستری، ۹ نفر در بندرعباس، ۲ نفر در میناب و ۲ نفر در قشم تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارند.

وی اضافه کرد: همچنین هر سه مورد فوتی گزارش‌شده مربوط به شهرستان بندرعباس است.

حسن‌زاده با تاکید بر خطرات جدی مصرف مشروبات الکلی تقلبی و مواد حاوی متانول، گفت: متانول یا الکل صنعتی ماده‌ای بسیار سمی است که مصرف آن حتی در مقادیر اندک می‌تواند موجب آسیب‌های جبران‌ناپذیر به اندام‌های حیاتی بدن، از جمله عصب بینایی، کلیه‌ها و سیستم عصبی شود و در مواردی به نابینایی یا مرگ منجر شود.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با هشدار به خانواده‌ها، به‌ویژه والدین جوانان و نوجوانان، خواستار افزایش نظارت و حساسیت نسبت به رفتار‌های پرخطر و آگاهی‌بخشی درباره پیامد‌های جبران‌ناپذیر مصرف مشروبات الکلی شد.

وی تأکید کرد: خانواده‌ها باید نسبت به خطرات مصرف مواد الکلی با منشأ و ترکیبات نامشخص آگاه باشند و از هرگونه عادی‌انگاری یا کم‌اهمیت جلوه دادن این رفتار پرخطر خودداری کنند.

حسن‌زاده در ادامه با اشاره به علائم هشداردهنده مسمومیت گفت: در صورت احتمال مصرف مشروبات الکلی و بروز علائمی مانند تاری دید، سردرد، تهوع، استفراغ، سرگیجه یا اختلال در سطح هوشیاری، نباید منتظر بروز یا تشدید علائم ماند و لازم است فرد در سریع‌ترین زمان ممکن به مرکز درمانی منتقل شود؛ چراکه علائم مسمومیت با متانول ممکن است با تأخیر ظاهر شوند.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی درباره تعداد افراد مسموم، وضعیت بیماران و آخرین آمار این حادثه، متعاقباً از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان منتشر خواهد شد.