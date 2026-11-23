جوان آنلاین: به نقل از صدی البلد، یونیفل در بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در ماه اکتبر حدود ۳۸۰۰ مورد نقض در جنوب لبنان مرتکب شده است؛ اقداماتی که تداوم نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل را نشان می‌دهد.

به گزارش مهر، نیروی موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) از ثبت حدود ۳۸۰۰ مورد نقض در جنوب این کشور طی ماه اکتبر خبر داد که شامل ۹۰ حمله هوایی، ۸۷۰ مورد نقض حریم هوایی و شلیک ۲۸۴۰ گلوله توپخانه بوده است.

این موارد شامل شلیک ۲۸۴۰ گلوله توپخانه به مناطق جنوب لبنان، ۸۷۰ مورد نقض حریم هوایی و انجام ۹۰ حمله هوایی بوده است.

یونیفل همچنین اعلام کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی در بخش‌هایی از خاک لبنان حضور دارند و تخریب گسترده خانه‌ها، تأسیسات و زیرساخت‌های غیرنظامی، بازگشت آوارگان به مناطقشان را دشوار کرده است. غیرنظامیان نیز همچنان بیشترین آسیب را از ادامه تنش‌ها و ناامنی‌ها متحمل می‌شوند.

در همین ارتباط، کاندیس آردیل، سخنگوی یونیفل با اشاره به بازدید اخیر خود از مدرسه متوسطه دولتی در شهرک تبنین در جنوب لبنان گفت که در جریان این بازدید صدای پهپاد‌ها و انفجار‌هایی را در فاصله نزدیک شنیده است؛ موضوعی که به گفته وی، بیانگر تداوم تهدید‌های امنیتی علیه غیرنظامیان و دانش‌آموزان است.

یونیفل همچنین اعلام کرد که تا پایان مأموریت خود در اواخر سال جاری میلادی، به فعالیت‌هایش برای حمایت از ثبات شکننده در جنوب لبنان ادامه خواهد داد.

بر اساس قطعنامه ۲۷۹۰ شورای امنیت که در اوت ۲۰۲۵ صادر شد، مأموریت یونیفل در پایان سال جاری میلادی خاتمه می‌یابد و قرار است روند خروج تدریجی نیرو‌های آن از اول ژانویه ۲۰۲۷ آغاز شود و در طول همان سال به پایان برسد.

یونیفل که نیرو‌هایی از ۴۵ کشور را در اختیار دارد، از سال ۲۰۰۶ و پس از جنگ میان رژیم صهیونیستی و حزب‌الله، مسئولیت نظارت بر توقف درگیری‌ها و کمک به استقرار ارتش لبنان در جنوب این کشور را بر عهده داشته است.