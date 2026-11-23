تاجیکستان در میانه فشار‌های دیپلماتیک آمریکا برای خروج کشور‌ها از دیوان کیفری بین‌المللی، اعلام کرد که روند خروج از آن را آغاز کرده است؛ اقدامی که این دادگاه هشدار داد می‌تواند تلاش جمعی برای عدالت و پایان مصونیت از مجازات را تضعیف کند.

جوان آنلاین: ریاست نهاد نظارتی دیوان کیفری بین‌المللی امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تاجیکستان چهارمین کشوری است که از زمان آغاز آنچه آمریکا «فشار دیپلماتیک برای برچیدن این دیوان» نامیده است، رسما روند خروج از دیوان کیفری بین‌المللی را آغاز کرده است.

به گزارش ایسنا، تاجیکستان امروز ۲۳ نوامبر (۲ آذر) اعلام کرد که از دیوان کیفری بین‌المللی خارج شده است؛ این تصمیم در همان روزی اتخاذ شد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به این کشور آسیای مرکزی سفر کرد. دیوان کیفری بین‌المللی از سال ۲۰۲۳ پوتین و ماریا لووا-بلوا، کمیسر حقوق کودکان روسیه را به اتهام «انتقال غیرقانونی» کودکان اوکراینی تحت تعقیب داده است. پوتین جمعه گذشته، ۲۰ نوامبر به تاجیکستان سفر کرد و با امامعلی رحمان، همتای تاجیکستانی خود دیدار و رایزنی کرد.

تاجیکستان خروج رسمی خود از اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (اسانامه رم) را منتشر کرد و گفت این خروج «در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ اجرایی شده است.»

خبرگزاری رویترز گزارش داد: تاجیکستان به چاد، ونزوئلا و نائورو پیوست که از زمان درخواست آمریکا از کشور‌ها برای خروج از این دیوان در ژوئیه، خروج خود را اعلام کرده‌اند.

این دیوان در ماه مارس از تاجیکستان به دلیل بازداشت نکردن ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه که دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام جنایات جنگی در اوکراین تحت تعقیب قرار داده است، هنگام سفر او به تاجیکستان در سال ۲۰۲۵ انتقاد کرد.

بورکینافاسو، مالی و نیجر سال پیشتر خروج خود را اعلام کردند و این دیوان را ابزار «سرکوب نواستعماری» خواندند.

دیوان کیفری بین‌المللی دادگاه دائمی جنایات جنگی جهان است که افراد متهم به نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز را زمانی که دادگاه‌های ملی مایل یا قادر به اقدام نیستند، تحت پیگرد قرار می‌دهد.

در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، ریاست نهاد نظارتی دیوان کیفری بین‌المللی گفت که اقدام برای آغاز رسمی روند یک‌ساله خروج از این دیوان، خطر تضعیف تلاش جمعی برای عدالت را دارد و تلاش‌های جهانی برای پایان دادن به مصونیت از مجازات را تضعیف می‌کند، اگرچه کشور‌ها را از تعهداتشان نمی‌رهاند.

طبق این بیانیه، دیوان کیفری بین‌المللی «در قلب نظام بین‌المللی پاسخ‌گویی قرار دارد و اثربخشی آن به حمایت مستمر و بی‌قیدوشرط جامعهه بین‌المللی وابسته است.»

در حال حاضر دیوان کیفری بین‌المللی ۱۲۵ کشور عضو دارد، اما این تعداد هنوز شامل هفت کشوری می‌شود که رسما روند خروج را آغاز کرده‌اند. تکمیل این روند یک سال طول می‌کشد.